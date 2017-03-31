«Яндекс» раскритиковал предложение о внесудебной блокировке сайтов с пиратским контентом

В «Яндексе» подвергли критике предложение Минкультуры о внесудебной блокировке сайтов с пиратским контентом.

«Определять факт нарушения авторских прав может только суд. Минкульт, как орган исполнительной власти, таким полномочием не наделен».

«Недопустимо переносить принципы публичного права в сферу гражданских правоотношений, наделяя Минкульт, по сути, полномочиями суда», - продолжил он, напомнив, что оперативная блокировка в настоящий момент реализуется Роскомнадзором по решению Мосгорсуда.

Представитель компании отметил, что предложенная схема «противоречит международным нормам и обязательствам России, поскольку схему предлагается применять исключительно в отношении российских фильмов».

Ранее сообщалось, что ведомство планирует ко второму чтению в Госдуме законопроекта о блокировке «зеркал» разработать поправки, благодаря которым минимальный срок удаления пиратского контента с российскими фильмами сократится до двух дней.