Microsoft подтвердила утечку исходных кодов Windows 10

Утечки исходного кода могут служить наводкой для хакеров, которые ищут уязвимости в популярных операционных системах Billy H.C. Kwok / Bloomberg

Часть исходного кода Windows 10 была опубликована на сайте BetaArchive на этой неделе. BetaArchive — сайт энтузиастов, который отслеживает выпуск обновлений для операционной системы.

Речь идет о файлах совокупным объемом 1,2 Гб, пишет The Verge. Файлы содержали данные, относящиеся к драйверам USB, хранилищам, пишет издание и называет утечку «незначительной».

Представитель Microsoft подтвердил, что опубликованные файлы на самом деле являются частью исходного кода Windows 10. Сейчас архив с исходным кодом уже удален с сайта.

Утечки исходного кода могут служить наводкой для хакеров, которые ищут уязвимости в популярных операционных системах. Но, отмечает The Verge, эти файлы уже были доступны некоторым партнерам компании, в частности корпоративным клиентам и правительственным структурам.

Утечки произошли после того, как в Великобритании были арестованы двое мужчин по подозрению в краже данных Microsoft. Связаны ли эти события с утечкой — неясно. Но известно, что оба арестованных имели отношение к разработке Windows 10 и как минимум один был жертвователем ресурса BetaArchive.