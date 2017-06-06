Касперский пожаловался на Microsoft в Еврокомиссию

«Лаборатория Касперского» сообщила, что пожаловалась на Microsoft в Еврокомиссию Евгений Разумный / Ведомости

«Лаборатория Касперского» сообщила, что пожаловалась на Microsoft в Еврокомиссию и Федеральное агентство по картелям Германии. Она попросила их разобраться, не злоупотребляет ли американская корпорация доминирующим положением на рынке компьютерных операционных систем и добросовестно ли конкурирует на рынке решений защиты от компьютерных угроз. На момент публикации заметки представитель Microsoft не успела ответить на запрос «Ведомостей». Позднее она заявила, что главная цель Мicrosoft - защитить клиентов. По ее словам, в компании уверены, что средства безопасности Windows 10 созданы в соответствии с законодательством о конкуренции, и готовы ответить на любые вопросы регулирующих органов.

В России разбирательство между «Лабораторией Касперского» и Microsoft началось в ноябре прошлого года. Тогда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Microsoft по обращению российской компании. Дело в том, что перед выпуском версий Windows 10 Microsoft дает разработчикам антивирусного программного обеспечения лишь несколько дней на то, чтобы обеспечить совместимость их решений с новой версией своей операционной системы, сообщал «Ведомостям» представитель «Лаборатории Касперского». Для прошлых Windows 8 и Windows 7 этот срок составлял два месяца и шесть календарных дней.

Microsoft выпускает собственный продукт Windows Defender, который автоматически включается, если сторонний софт не успел адаптироваться к операционной системе Windows 10. А от срока адаптации зависит полноценная работа антивирусного ПО на устройствах и поэтому сокращение срока адаптации ведет к необоснованным преимуществам Microsoft на рынке ПО, объяснял замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. В декабре 2016 г. и апреле 2017 г. рассмотрение дела откладывалось. Но обращение в ФАС дало свои плоды, пишет в своем блоге основатель компании Евгений Касперский. По его словам, Microsoft уже исправил ряд не устраивавших «Лабораторию Касперского» вещей, причем не дожидаясь решения ФАС.

Помимо проблемы сжатых сроков знакомства с новой версией операционной системы «Лаборатория Касперского» ждет от Еврокомиссии ответа на несколько других вопросов. Например, соответствуют ли антимонопольному законодательству рекомендации Microsoft заменить уже установленное у пользователей защитное решение конкурентов на продукт Microsoft, а также «введение пользователей в заблуждение относительно потребительских свойств и качеств Windows Defender в рекламных сообщениях», пишет «Лаборатория Касперского». Во-вторых, по мнению «Лаборатории Касперского», американская корпорация создает препятствия при скачивании, установке и обновлении защитных решений конкурентов. Кроме того, при обновлении на Windows 10 система обещает сохранить все приложения пользователя (включая антивирусный софт конкурентов), а на самом деле делает его неработоспособным, жалуется «Лаборатория Касперского».