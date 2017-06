Издатель Inc. Владимир Палихата хочет купить российский Forbes

Forbes входит в издательский дом ACMG, который основан Федотовым в 2008 г. Е. Стецко / Ведомости

Издатель Inc. Владимир Палихата сегодня в середине дня направил почтой официальное предложение (оферту) владельцу российской версии Forbes Александру Федотову о покупке журнала. Об этом «Ведомостям» рассказал главный редактор Inc. Станислав Мудрый, который представляет интересы Палихаты в потенциальных переговорах. Представитель Федотова заявил «Ведомостям», что возможность продажи Forbes не рассматривается. На вопрос, получила ли компания офер от владельца Inc., он не ответил.

Сумму, за которую Палихата может выкупить Forbes, должны определить независимые оценщики по результатам аудита финансового состояния издания, следует из оферты. Также бизнесмен готов заплатить премию к этой сумме в размере 30 млн руб. Палихата подтвердил это «Ведомостям». Он считает, что у него есть реальный шанс купить Forbes.

Палихата в прошлом году выкупил лицензию на выпуск российской версии журнала Inc. Интернет-версия журнала начала работать в прошлом ноябре. Этой осенью Палихата обещает начать выпуск и бумажного издания. Издание vc.ru также писало, что Палихата, бывший президент «Росэнергомаша», владеет журналом «Наше наследие», который выпускается при одноимённом благотворительном фонде, созданном предпринимателем в 2012 г.

Мудрый объяснил «Ведомостям», что Палихата намерен построить крупнейший на рынке издательский дом бизнес-прессы: «У нас уже есть Inc., который ориентирован на малый бизнес и который успешно развивается. Целевая аудитория Forbes, напротив, - крупные бизнесмены. Журналы прекрасно дополняют друг друга». Палихата добавил, что между изданиями есть очевидная синергия.

Forbes входит в издательский дом ACMG, который основан Федотовым в 2008 г. Он издает и такие журналы, как Numero, L’Officiel, Geo, SNC, «Ок!» и проч. ACMG не раскрывает финансовых результатов. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. выручка «АС рус медиа» (компания – учредитель журналов, выпускаемых ACMG) составила 767,8 млн руб., чистый убыток – 125 млн руб. Данных за 2016 г. пока нет. Forbes – прибыльный журнал, его выручка – более 300 млн руб., говорит источник «Ведомостей», знакомый с бизнесом Федотова.

Этой весной возможную покупку Forbes c Федотовым обсуждал новый владелец РБК Григорий Березкин, рассказывали «Ведомостям» источники, близкие к обеим сторонам. Собеседники «Ведомостей» подчеркивали, что обсуждение было очень предварительным – Федотов не подтвердил, что готов продать Forbes, а Березкин не сделал конкретного предложения. Березкин лишь сказал, что ему все еще интересен Forbes как актив. Сам Федотов ушел от ответа на вопрос «Ведомостей», обсуждался ли такой вопрос на встрече с Березкиным. Представитель Федотова позднее заявил, что никаких переговоров о продаже Forbes не ведется.