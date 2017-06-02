Основатель ЕСН Григорий Березкин может вслед за РБК купить российский ​Forbes​

Березкин вновь заинтересовался покупкой российской версии Forbes Максим Стулов / Ведомости

Березкин вновь заинтересовался покупкой российской версии Forbes и недавно обсуждал это с владельцем издания Александром Федотовым, рассказали «Ведомостям» несколько знакомых Березкина и знакомый Федотова. Собеседники «Ведомостей» подчеркивают, что пока это очень предварительная стадия обсуждения – Федотов не подтвердил, что готов продать Forbes, а Березкин не сделал конкретного предложения. Березкин хочет сначала закрыть сделку по РБК, а потом перейти к активным переговорам по Forbes, объясняет один из них. Основатель ЕСН готов обсуждать с Федотовым покупку не только Forbes, но и других его изданий, знает другой собеседник «Ведомостей». Федотов не пожелал отвечать на вопросы «Ведомостей». «Мне все еще интересен Forbes как актив, больше мне пока нечего к этому добавить», – заявил Березкин.

В апреле стало известно, что Березкин договорился с Михаилом Прохоровым о покупке медиахолдинга РБК. Источники, близкие к обеим сторонам, тогда говорили «Ведомостям», что сделка может быть подписана до начала мая, но этого не произошло до сих пор. У сторон есть разногласия по некоторым деталям, отмечают источники «Ведомостей», близкие к обеим сторонам. Представитель Прохорова это не комментирует. Березкин вчера сказал, что надеется на скорое завершение сделки. «Ничего принципиального не осталось», – передал слова бизнесмена «Интерфакс».

Дважды в один журнал Березкин уже пытался приобрести Forbes в 2015 г., когда его продавал немецкий Axel Springer. Бизнесмен говорил, что делал предложение по покупке издания, но продавец в итоге предпочел Федотова.

Forbes входит в издательский дом ACMG, который основан Федотовым в 2008 г. Он издает и такие журналы, как Numero, L’Officiel, Geo, SNC, «Ок!» и проч. ACMG не раскрывает финансовые результаты. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. выручка «АС рус медиа» (компания – учредитель журналов, выпускаемых ACMG) составила 767,8 млн руб., чистый убыток – 125 млн руб. Данных за 2016 г. пока нет. Forbes – прибыльный журнал, его выручка – более 300 млн руб., говорит источник «Ведомостей», знакомый с бизнесом Федотова. Но в целом медиабизнес бизнесмена остается убыточным, он его дотирует за счет других своих проектов, считают собеседники «Ведомостей».

Из-за финансовых трудностей Федотов в конце 2016 г. задержал лицензионный платеж за Forbes одноименной американской компании, рассказывали два источника, близких к ACMG. В марте компания «РЕСО гарантия» аннулировала полисы добровольного медицинского страхования сотрудников Forbes из-за задержек по их оплате, говорили два других собеседника «Ведомостей».

Федотов не хочет расставаться с Forbes, ему очень нравится этот актив, он плотно вовлечен в дела издания, отмечает знакомый бизнесмена. По его словам, Федотов может не продать журнал, а привлечь финансового партнера.

Один из собеседников «Ведомостей» знает со слов сотрудников ACMG, что Федотов в начале года оценивал свой медиабизнес в несколько миллиардов рублей.