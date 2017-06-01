Березкин не планирует проводить кадровые перестановки в РБК

Владелец ЕСН Григорий Березкин планирует в ближайшее время закрыть сделку по покупке РБК. «Пока никого менять в РБК не планируем, компания работает, на мой взгляд, неплохо», – заявил он в кулуарах ПМЭФ-2017. Березкин подчеркнул, что «минимум изменений - это лучшее, что может быть».

Бизнесмен отметил, что не планирует объединять свои медиаактивы - он также является совладельцем московской версии газеты Metro и ИД «Комсомольская правда». По его словам, ни с кем во власти свое решение купить РБК он не обсуждал.