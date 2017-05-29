Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: РБК к продаже готов
Антимонопольная служба разрешила структурам ЕСН купить медиахолдинг РБК
Сама сделка еще не подписана
- Ксения Болецкая,
- Сергей Смирнов
- / Ведомости
После сообщения ФАС 26 мая котировки РБК на Московской бирже достигли дневного максимума в 8 руб.
Максим Стулов / Ведомости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что удовлетворила ходатайство компании группы ЕСН Григория Березкина «Сотол проект» о приобретении 65,43% голосующих акций РБК. Также служба одобрила ходатайство «Сотол проекта» о приобретении 80,46% долей уставного капитала ООО «РБК онлайн».
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