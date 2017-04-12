Песков: Кремль не вправе вмешиваться в судьбу РБК

Возможная продажа медиахолдинга РБК - личное дело частных собственников, Кремль не вмешивается в судьбу холдинга, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«РБК - это частное СМИ, мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться в ее судьбу. Мы считаем любые переговоры частных собственников на этот счет их личным делом, и мы не можем в эти личные дела вмешиваться», - сказал Песков, комментируя информацию о сделке.

По данным «Ведомостей», Михаил Прохоров может продать медиахолдинг РБК владельцу ЕСН Григорию Березкину. Стороны принципиально договорились, сделка может быть подписана до 1 мая. Весь РБК может обойтись покупателю в $50 млн.

По данным RNS, если РБК достанется Березкину, он привлечет к управлению медиахолдингом заместителя гендиректора группы «Румедиа» (основной актив – радиостанция Business FM) Алексея Абакумова, сообщил RNS. Прежде он работал в ВГТРК и на РЕН ТВ. Абакумов – кандидатура администрации президента, сказал «Ведомостям» источник, близкий к РБК.