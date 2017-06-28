Роскомнадзор латает дыры Максим Стулов / Ведомости

Роскомнадзор направил операторам обновленные рекомендации по ограничению доступа к заблокированным ресурсам, говорится на сайте ведомства. Операторам, использующим оборудование DPI (deep packet inspection, позволяет предоставлять доступ к части сайтов, блокируя или замедляя доступ к другим), служба рекомендует метод резолвинга – самостоятельного определения сетевого адреса ресурса, доступ к которому должен быть ограничен. Операторам связи, не использующим DPI, рекомендуется ограничивать доступ при помощи фильтрации запросов ко всем DNS-серверам (на этих серверах хранится информация о IP и доменах) и использовать только собственные.