Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Роскомнадзор латает дыры

Роскомнадзор латает дыры

Ведомство заявило, что его новые рекомендации помогут операторам решить проблему ложных блокировок. Эксперты называют инструкции бессмысленными

Роскомнадзор направил операторам обновленные рекомендации по ограничению доступа к заблокированным ресурсам, говорится на сайте ведомства. Операторам, использующим оборудование DPI (deep packet inspection, позволяет предоставлять доступ к части сайтов, блокируя или замедляя доступ к другим), служба рекомендует метод резолвинга – самостоятельного определения сетевого адреса ресурса, доступ к которому должен быть ограничен. Операторам связи, не использующим DPI, рекомендуется ограничивать доступ при помощи фильтрации запросов ко всем DNS-серверам (на этих серверах хранится информация о IP и доменах) и использовать только собственные.

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