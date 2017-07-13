Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: «Евросеть» разорвется пополам

Зачем сотовые операторы распутали «Евросеть»

Подключать абонентов операторам теперь выгоднее в собственных салонах

«Мегафон» и Veon (бывший Vimpelcom) приняли решение о прекращении совместной деятельности в «Евросети». Крупнейшая российская мультибрендовая сеть по продаже мобильной электроники и портативной техники перейдет под единоличное управление «Мегафона», но при этом останется автономной операционной компанией и сохранит свой бренд. «Вымпелком» получит половину из 4200 салонов «Евросети», но доплатит за них 1,3 млрд руб., сообщили «Ведомостям» несколько человек, близких к сделке. Все долговые обязательства останутся у «Евросети». Компания не раскрывает объем долга, но весной собеседники «Ведомостей» говорили, что он составляет примерно 9 млрд руб. Директор «Мегафона» по связям с инвесторами и M&A Дмитрий Кононов подтвердил, что «Евросеть» будет сама обслуживать свой долг. Менеджмент ритейлера не будет меняться, сообщает собеседник «Ведомостей». Сокращать персонал также не планируется, добавляет он. Части сотрудников из переданных «Вымпелкому» точек будет предложено выбрать, где продолжить работать: перейти в «Вымпелком» или вернуться в «Евросеть», рассказывал раньше источник «Ведомостей». Представитель «Мегафона» отказался это комментировать.

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