«Мегафон» станет единственным владельцем «Евросети»

«Евросеть» останется автономной операционной компанией Е. Разумный / Ведомости

«Мегафон» и Veon (бывший Vimpelcom) приняли решение о прекращении совместной деятельности в «Евросети», сообщают компании. Как и предсказывали источники «Ведомостей», Мегафон получает принадлежавшие Вымпелкому 50% компании, а Вымпелком - половину из 4200 салонов Евросети.

«Евросеть» останется автономной операционной компанией, говорится в раскрытии «Мегафона». Сохранится и бренд компании, рассказывает человек, принимавший участие в переговорах по сделке. Из-за того, что балансовая стоимость магазинов, которые достанутся «Вымпелкому» более высокая, чем у тех, что достанутся «Мегафону, первому придётся доплатить 1,3 млрд. Руб, говорит этот человек. Ранее об этом также сообщали «Ведомостям» люди, близкие к сделке.

Долг «Евросети» останется в компании, говорит человек, близкий к ней. Компания этого не комментирует, также не раскрывает объем долга. Весной собеседники «Ведомостей» говорили, что он составляет примерно 9 млрд руб.

Менеджмент ритейлера не будет меняться, это одно из условий, сообщает собеседник «Ведомостей». Сокращать персонал не планируется. Части сотрудников из переданных «Вымпелкому» точек будет предложено выбрать, где продолжить работать – перейти в «Вымпелком» или вернуться в «Евросеть», рассказывал раньше источник «Ведомостей».

Шелль Мортен Йонсен гендиректор «Вымпелкома» «Российский рынок телекоммуникаций находится в той стадии зрелости, когда фокус операторов смещается с продаж сим-карт на удержание существующих клиентов и предоставление им лучших сервисов. Это требует от операторов развития собственной высококачественной розничной сети. Сделка с «Мегафоном» способствует усилению монобрендовой стратегии «Вымпелком» и позволит удвоить нашу розничную сеть в России»

Сделка должна быть завершена в течение 5-6 месяцев, "Вымпелком" будет получать салоны частями, говорит человек, принимавший участие в переговорах.

Раздел и будущее «Евросети»

О том, что акционеры «Евросети» задумались о ее разделе, стало известно в мае 2016 г. В феврале 2017 г. топ-менеджеры «Мегафона» впервые официально подтвердили, что переговоры о «Евросети» ведутся, и прогнозировали, что решение будет принято в мае 2017 г. В марте гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков сообщил, что переговоры «Мегафона» и «Вымпелкома» о судьбе «Евросети» могут завершиться в течение месяца, может быть, даже быстрее.

Тогда же источники «Ведомостей» сообщали, что стороны договорились.

Через год-два «Мегафон» может объединить «Евросеть» со «Связным», рассказывали два собеседника «Ведомостей», близких к обеим сторонам сделки. Человек, участвовавший в переговорах, это намерение подтверждает. Об этом также сообщали источники газеты «Коммерсантъ» – по их данным, объединенная компания «Связного» и «Евросети» на первом этапе может получить под управление около 5000 салонов: примерно 2700 магазинов «Связного» и более 2000 – «Евросети», а в дальнейшем число салонов планируется увеличить до 6000. Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что «Мегафон» может присоединить к этой компании свой монобренд. Под каким брендом гигант сотовой розницы будет работать, пока не решено, возможно, название будет новым.

Сергей Солдатенков генеральный директор «Мегафона» «Соглашение позволит «Мегафону» и VEON реализовывать свои независимые розничные стратегии и оптимизировать сеть дистрибуции в России»

Президент «Евросети» Александр Малис напоминает, что «Вымпелком» был акционером «Евросети» почти 9 лет, а «Мегафон» - 5 лет. «Эта была очень интересная совместная работа. Однако в последнее время акционеры по-разному видели наше будущее. Сейчас ситуация разрешилась, и для нас открываются новые перспективные возможности для развития», - говорит Малис. По условиям соглашения, часть своих помещений «Евросеть» передает компании «Вымпелком». Этот процесс будет длительным и равномерным, обещает президент «Евросети». По его словам, ритейлер будет развиваться как самостоятельная крупнейшая компания на рынке мобильной электроники и портативной техники, а также финансовых сервисов и дополнительных услуг. По словам человека, близкого к сделке, Малис останется руководить «Евросетью».