ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Госуслуги под прицелом

Портал госуслуг атакован вирусом

Он способен красть данные пользователей, но пока бездействует

Производитель антивирусов «Доктор Веб» обнаружил на портале госуслуг вредоносный код, который внедрили неизвестные. Он заставляет браузер любого посетителя «Госуслуг» незаметно связываться с одним из 15 или более доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. «В ответ с этих доменов может поступить любой независимый документ, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карточки и заканчивая перебором набора уязвимостей с целью получить доступ к компьютеру посетителя сайта», – пишет «Доктор Веб».

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