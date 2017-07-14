Статья опубликована в № 4363 от 14.07.2017 под заголовком: Госуслуги под прицелом
Портал госуслуг атакован вирусом
Он способен красть данные пользователей, но пока бездействует
- Елизавета Серьгина
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Фактически, компьютер любого пользователя портала может быть заражен вирусом
М. Стулов / Ведомости
Производитель антивирусов «Доктор Веб» обнаружил на портале госуслуг вредоносный код, который внедрили неизвестные. Он заставляет браузер любого посетителя «Госуслуг» незаметно связываться с одним из 15 или более доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. «В ответ с этих доменов может поступить любой независимый документ, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карточки и заканчивая перебором набора уязвимостей с целью получить доступ к компьютеру посетителя сайта», – пишет «Доктор Веб».
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