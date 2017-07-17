Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Siri – находка для вора
Siri опасна для клиентов Сбербанка и «Тинькофф банка»
Голосовой помощник может дать постороннему доступ к их sms-банкингу на iPhone
- Павел Кантышев,
- Ирина Скрынник,
- Анна Еремина
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Siri – находка для вора
Максим Стулов / Ведомости
За девять месяцев Сбербанк и Apple не смогли решить проблему избыточных полномочий голосовой помощницы Siri. В октябре 2016 г. РБК сообщил, что при блокировке iPhone помощница Siri умеет переводить деньги владельца через sms. В пятницу об этом вновь сообщил один из пользователей социальных сетей, и «Ведомости» убедились, что Siri этих способностей не утратила и умеет опустошить счет клиента не только Сбербанка, но и «Тинькофф банка».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}