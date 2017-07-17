Siri опасна для клиентов Сбербанка и «Тинькофф банка»

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Siri – находка для вора Максим Стулов / Ведомости

За девять месяцев Сбербанк и Apple не смогли решить проблему избыточных полномочий голосовой помощницы Siri. В октябре 2016 г. РБК сообщил, что при блокировке iPhone помощница Siri умеет переводить деньги владельца через sms. В пятницу об этом вновь сообщил один из пользователей социальных сетей, и «Ведомости» убедились, что Siri этих способностей не утратила и умеет опустошить счет клиента не только Сбербанка, но и «Тинькофф банка».