Мобильные игры заняли треть рынка онлайн-игр

Быстрее всего растут доходы сегмента мобильных игр Д. Абрамов / Ведомости

Доходы разработчиков онлайн-игр в России выросли на 9% до 56,7 млрд руб. в 2016 г. по сравнению с 2015 г., подсчитали аналитики Mail.ru Group в рамках проекта Gamestats.

Быстрее всего растут доходы сегмента мобильных игр: их разработчики в прошлом году заработали 16,3 млрд руб., на 54% больше, чем в 2015 г., указывают аналитики. Мобильные игры в прошлом году заняли треть рынка онлайн-игр, отмечают в Mail.ru Group.

«В 2015 г. социальные и мобильные игры занимали примерно равные доли: 24 и 20% соответственно. В 2016 г. «мобилки» заполучили уже треть рынка – их доля составила 29%, что на 9% больше, чем в предыдущем периоде. При этом «социалки» сместились на третье место с долей в 18%. В денежном выражении за последние пять лет рынок мобильных игр увеличился в 10 раз и достиг отметки в 16,3 млрд руб.», – пишут аналитики.

Доходы разработчиков социальных игр сократились на 19% до 10 млрд руб.

Самым крупным сегментом рынка по доходам остаются многопользовательские онлайн-игры (ММО). В 2016 г. их доля на рынке составила 53%, а доходы их разработчиков выросли на 5% до 30,3 млрд руб. Треть этого рынка приходится на компанию Mail.ru Group. В прошлом году доходы компании от MMO-игр выросли на 21,2% до 11,3 млрд руб., пишет сама компания.

Ситуация на российском рынке отражает мировые тенденции: драйвером роста остаются мобильные игры, приводит компания слова руководителя игрового направления Mail.ru Group Василия Магуряна. Развитие аппаратных мощностей мобильных девайсов дает разработчикам все больше возможностей для экспериментов, говорит он.

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