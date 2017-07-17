Мобильные игры заняли треть рынка онлайн-игр

Быстрее всего растут доходы сегмента мобильных игр
Д. Абрамов / Ведомости
Доходы разработчиков онлайн-игр в России выросли на 9% до 56,7 млрд руб. в 2016 г. по сравнению с 2015 г., подсчитали аналитики Mail.ru Group в рамках проекта Gamestats.
Быстрее всего растут доходы сегмента мобильных игр: их разработчики в прошлом году заработали 16,3 млрд руб., на 54% больше, чем в 2015 г., указывают аналитики. Мобильные игры в прошлом году заняли треть рынка онлайн-игр, отмечают в Mail.ru Group.
«В 2015 г. социальные и мобильные игры занимали примерно равные доли: 24 и 20% соответственно. В 2016 г. «мобилки» заполучили уже треть рынка – их доля составила 29%, что на 9% больше, чем в предыдущем периоде. При этом «социалки» сместились на третье место с долей в 18%. В денежном выражении за последние пять лет рынок мобильных игр увеличился в 10 раз и достиг отметки в 16,3 млрд руб.», – пишут аналитики.
Доходы разработчиков социальных игр сократились на 19% до 10 млрд руб.
Самым крупным сегментом рынка по доходам остаются многопользовательские онлайн-игры (ММО). В 2016 г. их доля на рынке составила 53%, а доходы их разработчиков выросли на 5% до 30,3 млрд руб. Треть этого рынка приходится на компанию Mail.ru Group. В прошлом году доходы компании от MMO-игр выросли на 21,2% до 11,3 млрд руб., пишет сама компания.
Ситуация на российском рынке отражает мировые тенденции: драйвером роста остаются мобильные игры, приводит компания слова руководителя игрового направления Mail.ru Group Василия Магуряна. Развитие аппаратных мощностей мобильных девайсов дает разработчикам все больше возможностей для экспериментов, говорит он.
Покемоны на минном поле: вылов запрещен
Amel Emric / AP
По данным компании SurveyMonkey, у Pokemon Go более 20 млн активных пользователей в день. Играть рядом с минным полем в покемонов не стоит, предупреждают организации, занимающиеся разминированием в Боснии и Герцеговине, рекомендуя игрокам обращать внимание на установленные знаки. До сих пор опасны более 1145 кв. км, или 2,3% территории всей страны, передает "РИА Новости" со ссылкой на боснийский Центр по разминированию. Мины, кассетные боеприпасы и прочие взрывчатые средства остались в основном со времен боснийского конфликта 1992–1995 гг.
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Е. Разумный / Ведомости
Аэропорт «Шереметьево» напомнил пассажирам, что не нужно забывать о безопасности во время игры в Pokemon Go, порекомендовав следить за статусом рейса, сохранностью багажа и ручной клади. РЖД также предостерегла пассажиров, предупредив о том, что «отвлечение внимания на экран мобильных устройств может привести к потере бдительности и ориентации в пространстве».
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Е. Разумный / Ведомости
«Покемоны - это не повод посетить Кремль, сокровищницу мировой культуры», - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что «Кремль беспрецедентно открыт, несмотря на то что это резиденция главы государства» (цитата по «Интерфаксу»).
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Mark Thiessen / AP
Спустя шесть дней после релиза игры в США сотрудники метеостанции на Аляске напомнили «покемономанам» о том, что станция - это федеральная собственность и проход на ее территорию запрещен. Это произошло после того, как местность была обозначена в игре как тренировочная арена для покемонов
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Daren Fentiman / Zuma /TASS
Билборд, установленный на дороге в Калифорнии, предупреждает об опасности игры за рулем
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Zuma / TASS
Табличка на дверях торгового центра в Веллингтоне (США, штат Флорида) предупреждает о том, что «ловцы покемонов» будут выдворены из здания
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Alex Brandon / AP
"Игра – неподходящее занятие в музее, который является памятником жертвам нацизма", – заявил представитель музея холокоста в Вашингтоне Эндрю Холлинг. Искать покемонов в стенах музея жертв холокоста в Освенциме также запрещено, пишет немецкое издание FAZ
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Dita Alangkara / AP
Власти Индонезии запретили играть в покемонов в президентском дворце из-за соображений безопасности, сообщает AP