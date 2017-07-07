С тех пор ассортимент игр, использующих технологию дополненной реальности, практически не пополнялся

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С момента выхода популярной игры Pokemon Go прошел год А. Гордеев / Ведомости

По словам ряда аналитиков, успех Pokemon Go вызвал лишь короткий всплеск на рынке игр с дополненной реальностью. Это удивительно, если учесть, что выручка от Pokemon Go достигла $1 млрд всего за семь месяцев после выпуска – столь быстро этого показателя не достигала ни одна другая мобильная игра.