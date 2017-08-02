Россия заняла третье место по числу пользователей Shazam Е. Разумный / Ведомости

Россия заняла третье место по числу пользователей сервиса по распознаванию музыки Shazam, рассказал «Ведомостям» генеральный директор Brainient Russia (представляет в России интересы Shazam) Владимир Марголин. Основная аудитория Shazam - в США, на втором месте по числу пользователей - Франция, на четвертом - Германия, говорит он. Сейчас в России более 65 млн раз приложение установлено, более 45 приложений активны. Число активных пользователей в России составило 10 млн человек (те, кто хотя бы раз в месяц пользовался приложением Shazam). Число активных пользователей в мире – 170 млн человек, сказал он. При этом пользователи Shazam очень активны: они чаще распознают песни с помощью этого приложения, чем пользователи других стран.

Еще в 2014 г. Россия была на 20-м месте по числу пользователей Shazam (было установлено у 5 млн человек), но в конце 2015 г. стала четвертой, говорил ранее «Ведомостям» вице-президент компании Shazam Джош Патридж. На начало 2015 г. Shazam в России установлен у 35 млн пользователей, из которых 8 млн человек - это активная аудитория.

Shazam - самый известный в мире сервис по распознаванию музыки. Его запустили в Великобритании в 1999 г. В конце 2015 г. компания начала продавать рекламные технологии в России, а также размещать рекламу, предназначенную для русскоязычных пользователей внутри приложения, рассказал Патридж. С помощью технологии Shazam пользователи могут распознать любой контент: аудио- и видеоролики, в том числе рекламные объявления, печатную рекламу в газетах и журналах, изображения на уличных щитах, а также на упаковках, объяснял он.

Финансовые показатели Shazam не раскрывает. По данным регистрационной палаты Великобритании, на которые ссылалась Financial Times, в 2014 г. выручка Shazam увеличилась на 113% до $55,3 млн. В 2015 г. компания получила первую прибыль, говорил в прошлом году руководитель компании Рич Райли.

В России у Shazam один партнер, которому сервис разрешил добавить ссылки на треки: музыкальный сервис Zvooq. Zvooq доволен сотрудничеством с Shazam: оно приносит дополнительные заработки и приводит новых пользователей, сказал «Ведомостям» гендиректор Zvooq Михаил Ильичев.

«Яндекс.Музыка» на протяжении года ведет переговоры с Shazam по поводу установления дополнительной кнопки, знает источник «Ведомостей», знакомый с планами британского сервиса. «Мы ведем переговоры с разными компаниями, но о конкретных договоренностях речи пока не идет», - сказал представитель «Яндекса».