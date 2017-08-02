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Россия заняла третье место по числу пользователей Shazam

Россияне пользуются приложением для распознавания музыки чаще, чем граждане других стран

Россия заняла третье место по числу пользователей сервиса по распознаванию музыки Shazam, рассказал «Ведомостям» генеральный директор Brainient Russia (представляет в России интересы Shazam) Владимир Марголин. Основная аудитория Shazam - в США, на втором месте по числу пользователей - Франция, на четвертом - Германия, говорит он. Сейчас в России более 65 млн раз приложение установлено, более 45 приложений активны. Число активных пользователей в России составило 10 млн человек (те, кто хотя бы раз в месяц пользовался приложением Shazam). Число активных пользователей в мире – 170 млн человек, сказал он. При этом пользователи Shazam очень активны: они чаще распознают песни с помощью этого приложения, чем пользователи других стран.

Еще в 2014 г. Россия была на 20-м месте по числу пользователей Shazam (было установлено у 5 млн человек), но в конце 2015 г. стала четвертой, говорил ранее «Ведомостям» вице-президент компании Shazam Джош Патридж. На начало 2015 г. Shazam в России установлен у 35 млн пользователей, из которых 8 млн человек - это активная аудитория.

Shazam - самый известный в мире сервис по распознаванию музыки. Его запустили в Великобритании в 1999 г. В конце 2015 г. компания начала продавать рекламные технологии в России, а также размещать рекламу, предназначенную для русскоязычных пользователей внутри приложения, рассказал Патридж. С помощью технологии Shazam пользователи могут распознать любой контент: аудио- и видеоролики, в том числе рекламные объявления, печатную рекламу в газетах и журналах, изображения на уличных щитах, а также на упаковках, объяснял он.

Финансовые показатели Shazam не раскрывает. По данным регистрационной палаты Великобритании, на которые ссылалась Financial Times, в 2014 г. выручка Shazam увеличилась на 113% до $55,3 млн. В 2015 г. компания получила первую прибыль, говорил в прошлом году руководитель компании Рич Райли.

В России у Shazam один партнер, которому сервис разрешил добавить ссылки на треки: музыкальный сервис Zvooq. Zvooq доволен сотрудничеством с Shazam: оно приносит дополнительные заработки и приводит новых пользователей, сказал «Ведомостям» гендиректор Zvooq Михаил Ильичев.

«Яндекс.Музыка» на протяжении года ведет переговоры с Shazam по поводу установления дополнительной кнопки, знает источник «Ведомостей», знакомый с планами британского сервиса. «Мы ведем переговоры с разными компаниями, но о конкретных договоренностях речи пока не идет», - сказал представитель «Яндекса».

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