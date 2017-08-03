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Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: «Яндекс» перепел Shazam

«Яндекс» разрабатывает аналог Shazam

Технология распознавания музыки тестируется на боте в Telegram
  • Екатерина Брызгалова,
  • Ксения Болецкая
  • / Ведомости

«Яндекс» разрабатывает технологию распознавания звука: компания тестирует технологию на боте «Яндекс.Музыки» в Telegram, который позволяет распознавать песни и мелодии, сказал «Ведомостям» руководитель «Яндекс.Музыки» Андрей Гевак. Пока «Яндекс» не определился, как именно будет использовать эту технологию: возможно, она станет отдельной функцией в приложении «Яндекс.Музыки», сказал Гевак.

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