Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: «Яндекс» перепел Shazam
«Яндекс» разрабатывает аналог Shazam
Технология распознавания музыки тестируется на боте в Telegram
- Екатерина Брызгалова,
- Ксения Болецкая
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«Яндекс» поможет пользователям распознать музыкальные треки
А. Гордеев / Ведомости
«Яндекс» разрабатывает технологию распознавания звука: компания тестирует технологию на боте «Яндекс.Музыки» в Telegram, который позволяет распознавать песни и мелодии, сказал «Ведомостям» руководитель «Яндекс.Музыки» Андрей Гевак. Пока «Яндекс» не определился, как именно будет использовать эту технологию: возможно, она станет отдельной функцией в приложении «Яндекс.Музыки», сказал Гевак.
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