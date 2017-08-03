«Яндекс» разрабатывает аналог Shazam

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













«Яндекс» поможет пользователям распознать музыкальные треки А. Гордеев / Ведомости

«Яндекс» разрабатывает технологию распознавания звука: компания тестирует технологию на боте «Яндекс.Музыки» в Telegram, который позволяет распознавать песни и мелодии, сказал «Ведомостям» руководитель «Яндекс.Музыки» Андрей Гевак. Пока «Яндекс» не определился, как именно будет использовать эту технологию: возможно, она станет отдельной функцией в приложении «Яндекс.Музыки», сказал Гевак.