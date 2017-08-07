«Яндекс» пожертвовал Wikipedia 3,5 млн рублей

«Яндекс» уже второй раз дает деньги Wikimedia Е. Разумный / Ведомости

Издательство «Яндекса» стало одним из крупнейших спонсоров «Викимедиа Ру» - российской региональной организации Wikimedia (управляет проектом Wikipedia), сообщила интернет-компания. Представитель «Яндекса» Ася Мелкумова сообщила, что издательство пожертвовало несколько миллионов рублей, но конкретную сумму называть не стала. Исполнительный директор «Викимедиа Ру» Станислав Козловский говорит, что «Яндекс» передал проекту 3,5 млн руб. Это одно из самых крупных пожертвований от российских компаний или граждан, уточнил он: местное подразделение Wikimedia существует с 2008 г., за это время крупных пожертвований на сумму более 100 000 руб. было менее десяти. Так, по несколько сотен тысяч рублей жертвовали на Wikipedia такие компании, как «Русгидро» и «Ростелеком», рассказал Козловский.

Самым известным «русским» пожертвованием для Wikipedia стал $1 млн, который в 2012 г. передал глобальной Wikimedia Foundation основатель «В контакте» и Telegram Павел Дуров.

«Яндекс» уже второй раз дает деньги Wikimedia, говорят Мелкумова и Козловский, но в 2014 г. сумма была существенно меньше.

По их словам, текущее пожертвование будет направлено на развитие не только Wikipedia на русском языке, но и других проектов Wikimedia – «Викиновости», «Викигид», «Викиданные», «Викитека», «Викисловарь» и т. д.

«Wikimedia занимается проектами, которые очень близки нам по духу, в некотором смысле мы с ними работаем над одним и тем же — над доступностью и открытостью информации, — просто разными способами. Мы верим в важность дела движения Wikimedia, и, оказывая поддержку, мы вносим свой вклад в развитие свободных знаний как основы современного общества», - говорится в заявлении «Яндекса».

Издательство «Яндекса» открылось в прошлом году, оно занимается образовательными инициативами в области истории, литературы, искусства и философии. Первым проектом издательства стал исторический онлайн-сериал о революции «1917. Свободная история», созданный командой Михаила Зыгаря.