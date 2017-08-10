Минкульт разрешил показ «Матильды» в России

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kinopoisk.ru

Министерство культуры сегодня выдало прокатное удостоверение «Матильде» Алексея Учителя, сообщил директор департамента кинематографии министерства Вячеслав Тельнов. По его словам, в России цензуры нет: «Министерство культуры воздерживается от религиозных и идеологических оценок. Предлагаем дождаться премьеры - пусть картину оценит зритель».

9 августа правительство Дагестана попросило Министерство культуры запретить показ «Матильды» в этом регионе. С такой же просьбой ранее выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Прокатное удостоверение выдано на всю территорию России без исключений, уточнил Тельнов. По его словам, министерство учло пожелания руководителей Дагестана и Чеченской Республики, которые просили исключить эти регионы из удостоверения, но в итоге решило этого не делать. Чиновник говорит, что у части российских регионов, например у Дагестана, есть полномочия самостоятельно определять культурную политику на своей территории и поэтому они могут сами отказаться от показа картины. Он не смог оперативно уточнить, есть ли такие полномочия по закону у Чечни.

По его словам, такие полномочия - скорее исключения, чем правило. Поэтому, к примеру, отдельно взятая Владимирская область не сможет запретить показ фильма на своей территории.