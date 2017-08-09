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Минкульт не сможет запретить показ «Матильды» отдельно в Чечне и Дагестане

Прокатное удостоверение фильмам выдается только на всю Россию

Правительство Дагестана попросило Министерство культуры запретить показ фильма Алексея Учителя в этом регионе, сообщило сегодня «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства. Вчера стало известно, что с просьбой исключить Чечню из прокатного удостоверения к Минкульту обратился глава этой республики Рамзан Кадыров.

В своем письме, опубликованном «Комсомольской правдой», Кадыров расценил фильм как «преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России». Представитель Минкультуры в ответ на письмо Кадырова заявил ТАСС, что министерство учтет пожелание региона: «Это их право».

Но законом «О государственной поддержке кинематографии» и подзаконными актами к нему не предусмотрено исключение отдельных регионов из прокатного удостоверения, такой документ дает право на прокат фильма на территории всей России, убедились «Ведомости». Представитель Минкульта подтвердил «Ведомостям», что министерство не может исключать какие-либо регионы из прокатного удостоверения. По его словам, регионам необходимо самим договориться с местными кинотеатрами, если они хотят, чтобы «Матильду» не показывали.

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Комментарии  ()
Naissaar
13:11 09.08.2017
Мне, все-таки, невдомек - зачем запрещать-то ? :) Ожидаешь, что бяку покажут, несовместимую со взглядами истинно правоверного или, скажем, противоречащую эстетическим запросам - так не ходи. Я вот не хожу на концерты Стаса Михайлова или группы "Ленинград" - так и запретить их не требую :)
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