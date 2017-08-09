Режиссер Учитель предложил Кадырову «не верить на слово» Поклонской

Режиссер Алексей Учитель призывает Рамзана Кадырова «не верить на слово» мнениям о фильме «Матильда» и готов в любое время показать картину главе Чечни.

Учитель напомнил, что запретить фильм можно только, если нарушены законы российского государства. Однако ответственные чиновники, государственные люди посмотрели «Матильду» и установили, что фильм ничего не нарушает.

«Предлагаю господину Кадырову, всем сомневающимся не писать писем, приглашаю их посмотреть, и тогда поговорим. И лично они убедятся в том, надо запретить или не надо. А верить словам депутата (...), зачем же верить ей на слово», - сказал режиссер «Интерфаксу».

Он также подтвердил, что готов показать картину главе Чеченской республики. «Пожалуйста, в любую секунду, хоть фильм еще не до конца готов, но мы готовы показать», - сказал Учитель.

Ранее Кадыров направил министру культуры Владимиру Мединскому обращение с просьбой исключить Чеченскую Республику из прокатного удостоверения на показ фильма. В Минкультуры пообещали учесть просьбу главы Чечни.

«Десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в Российской Федерации в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России», – писал Кадыров.

В тексте обращения отмечается, что такое решение было принято после ознакомления с информацией, полученной от депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Фильм «Матильда» выйдет на экраны 26 октября 2017 г. Он рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской.