Минкультуры учтет просьбу Кадырова не показывать «Матильду» в Чечне

Минкультуры учтет просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова не показывать в республике фильм Алексея Учителя «Матильда».

Копия обращения Кадырова министру культуры Владимиру Мединскому есть в распоряжении «РИА Новости», письмо датировано 16.06.2017. В нем Кадыров просит исключить Чеченскую Республику из прокатного удостоверения на показ фильма.

В пресс-службе Минкультуры агентству сообщили, что получили документ и примут просьбу к сведению.

«Десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в Российской Федерации в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление из религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России», – писал Кадыров.

В тексте обращения отмечается, что такое решение было принято после ознакомления с информацией, полученной от депутата Госдумы Натальи Поклонской.