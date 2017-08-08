Поклонская прокомментировала просьбу Кадырова запретить «Матильду» в Чечне

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что «давно знала» о письме главы Чечни Рамзана Кадырова в Минкультуры с просьбой запретить прокат фильма «Матильда» в Чечне. «Причем не только Рамзан Ахматович обратился с таким письмом на имя министра культуры, но и главы других регионов такие же письма подготовили», – сказала она в разговоре с «Комсомольской правдой».

По словам депутата, Кадыров, выступив против фильма, «заступился за всех людей, которые 1 августа выходили на молитвенное стояние». «Народ просит, чтобы никто не ущемлял и не оскорблял чувства верующих. Народ просит, чтобы фильм не выходил на экраны. Ведь он оскорбляет православные святыни и несет рознь в обществе», – добавила она.

Поклонская отметила, что в Чечне «уважают собственную республику и помнят подвиги своих предков». «Они говорят, что остаются наследниками победителей – «Дикой дивизии», которая была верна государю Николаю Второму до конца. Многие из них положили жизни за Российскую империю. Мы должны помнить и чтить заветы предков, уважать их», – пояснила она.

Ранее издание сообщило, что Кадыров написал письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой исключить Чечню из прокатного удостоверения на показ фильма «Матильда». «Десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в Российской Федерации в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление из религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России», – написал Кадыров.