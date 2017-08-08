«КП»: Кадыров попросил Мединского запретить показ «Матильды» в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой запретить прокат фильма Алексея Учителя «Матильда» в регионе. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на письмо Кадырова, которое есть в распоряжении редакции.

Кадыров отмечает, что во времена Первой мировой войны существовала Кавказская конная дивизия – «Дикая дивизия», «одна из надёжных войсковых частей и гордость русской армии». «Дивизия состояла из жителей Северного Кавказа и Закавказья, мусульман, добровольно принесших присягу Государю Николаю Второму и обязавшихся защищать Российскую Империю от врага ценой своих жизней. До конца своего существования дивизия оставалась верна царю и царской армии», – пишет Кадыров. Жители Чечни, «потомки победителей, должны не только свято чтить память о защитниках Родины, но и воспитывать молодое поколение в духе уважения к своей истории», отмечает он.

Кадыров отметил, что «десятки тысяч» расценивают фильм Учителя как «преднамеренное издевательство над чувствами верующих», «унижение человеческого достоинства» и «осквернение святынь и многовековой истории народов России».