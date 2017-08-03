Адвокат рассказала о жалобах в Генпрокуратуру на «Матильду» от десятков тысяч верующих

Сотни православных уже попросили Генпрокуратуру проверить создателей картины «Матильда» на оскорбление чувств верующих и обратиться в суд с требованием запретить показ ленты. Это ТАСС сообщила адвокат заявителей Оксана Михалкина. По ее словам, пожаловаться на фильм хотят несколько десятков тысяч верующих. Первые заявления были поданы 2 августа через электронную приемную, каждый заявитель подал отдельную жалобу.

«Заявители просят Генпрокуратуру принять меры прокурорского реагирования и защитить их религиозные чувства от оскорбления, а также просят обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод, законных интересов граждан и запретить демонстрацию художественного фильма Алексея Учителя как оскорбляющего религиозные чувства православных христиан. Также они просят прокуратуру организовать проверку, по результатам которой требуют привлечь создателей "Матильды" к уголовной ответственности по статьям 148 и 282 УК РФ», - заявила Михалкина.

«Глубокая любовь, существовавшая на самом деле между императором Николаем II (Романовым) и императрицей Александрой Федоровной с самого юного возраста, авторами сценария и режиссером А. Учителем отрицается, и на ее место ставится "страстная любовь" Николая II к Матильде Кшесинской, которой в действительности никогда не было, - цитирует ТАСС образец заявления. - Публичная демонстрация фильма "Матильда" - это публичное, крайне болезненное оскорбление религиозных чувств верующих и грубое унижение их человеческого достоинства». Авторы заявления считают, что создатели картины сознательно исказили исторические события в сценарии и трейлерах фильма «Матильда» как в фактическом, так и в морально-нравственном плане. Выход ленты в широкий прокат будет способствовать распространению ложной и порочной информации о лицах, которые особо религиозно почитаемы православными верующими в России, передает ТАСС.