Роскомнадзор назвал операторов с худшей и лучшей связью в Москве

Помимо Роскомнадзора качество сотовой связи в Москве регулярно тестируют независимые негосударственные исследователи Андрей Гордеев / Ведомости

В апреле - июле 2017 г. Роскомнадзор измерил качество сотовой связи в Москве с помощью специального мобильного комплекса — измерения проводились на протяжении 9000 км. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Оно приводит 10 параметров качества голосовой связи, доступа в интернет и доставки sms МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и «Т2 РТК холдинга» (Tele2). Дозвон лучше всего на сети «Мегафона» - при измерениях на его сети доля неуспешных попыток соединения составила 0,7%. Далее следуют МТС и Tele2 (0,8 и 1,2%), а у «Вымпелкома» этот показатель более 15%.

Средняя разборчивость речи (она определяется при сравнении качества звука с аудиозаписью эталонного качества) выше всего у Tele2. «Мегафон» и МТС делят второе место, а на последнем также «Вымпелком». У него же самая высокая доля вызовов с низкой разборчивостью речи (4,3%). Показатели Tele2, «Мегафона» и МТС — 0,1%, 1,2%, 1,3%.

Самую высокую скорость мобильного интернета (при передаче данных к абоненту) Роскомнадзор зафиксировал на сетях «Мегафона» и МТС — более 13 Мбит/с и 10 Мбит/с. У Tele2 эта скорость чуть менее 10 Мбит/с, у «Вымпелкома» - чуть более 5 Мбит/с. Чаще всего веб-страницы не загружаются у «Мегафона» - доля неуспешного подключения к серверу у оператора составляет 3% - против 0,6%, 1,1% и 1,2% у МТС, «Вымпелкома» и Tele2.

Агентство Telecomdaily ежегодно измеряет качество сотовой связи в Москве. В чем-то его выводы совпадают с выводами Роскомнадзора (например, у «Мегафона» действительно самая высокая скорость мобильного интернета, а у Tele2 — хорошее качество голосовой связи), но, как показал прошедший в конце 2016 г. тест, дела у «Вымпелкома» значительно лучше, чем следует из отчета надзорного ведомства, удивляется гендиректор Telecomdaily Денис Кусков. По его словам, в ходе тестов часто случаются ошибки (ломается измерительное оборудование, кончаются деньги на тестовых sim-картах и т. п.), что влечет за собою погрешности.

Кроме того, вопросы вызывает интерпретация Роскомнадзором некоторых показателей, считает Кусков. Например, приводится общая скорость передачи данных, хотя для владельцев смартфонов с 3G и LTE скорость интернета в сетях 2G не имеет никакого значения, утверждает он. Корректнее приводить скорость отдельно для каждой технологии доступа, полагает он.

Судя по всему, скорость мобильного интернета у компаний сотовой «большой тройки» замерили с 2G, которого нет у Tele2, — в итоге ее средняя скорость получилась выше, что не совсем корректно, считает сотрудник одного из операторов.

«Вымпелком» не согласен с данными ряда показателей, приведенными в протоколе Роскомнадзора, следует из сообщения оператора. Такие показатели, как доля неуспешных попыток установления голосового соединения, доля голосовых соединений с низкой разборчивостью речи, среднее значение скорости передачи данных к абоненту в таблице РКН абсолютно некорректны, утверждают представители оператора. По результатам собственных и независимых измерений эти показатели находятся в паритете с показателями других операторов, а в ряде случаев и превышают их, утверждают они.

Объяснить данные протокола можно только тем, что исполнители пользовались сломанной sim-картой или неисправным измерительным оборудованием, говорится в сообщении. «Вымпелком» считает данные Роскомнадзора результатом технической ошибки и намерен запросить лог-файлы измерений для анализа и всесторонней проверки достоверности данных.

Исследование Роскомнадзора показало, что МТС предоставляет качественные голосовые сервисы и самый стабильный мобильный интернет в Москве, подчеркивает ее представитель Дмитрий Солодовников.

Представители «Мегафона» и Tele2 пока не ответили на вопросы «Ведомостей».

Помимо Роскомнадзора качество сотовой связи в Москве регулярно тестируют независимые негосударственные исследователи. Операторы, показавшие в ходе тестов более низкие, чем у конкурентов, результаты, сомневаются в качестве этих исследований. Например, в конце 2016 г. у Солодовникова вызывали недоумение исследования Telecomdaily. Капитальные затраты МТС выше, чем у любого из конкурентов, но при этом результаты МТС в исследованиях Telecomdaily стабильно на треть ниже реальных, возмущался он.