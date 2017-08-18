«Вымпелком» решил сосредоточиться на удержании старых абонентов вместо привлечения новых

Оператор связи «Вымпелком» считает позитивным опыт МТС, которая в течение прошлого года не продавала услуги через основных мультибрендовых ретейлеров — сети «Евросеть» и «Связной», но сохранила лидерство в отрасли за счет стратегии построения сильной операторской розницы. Как передает РБК, это говорится в аналитическом отчете исполнительного вице-президента по корпоративной стратегии и развитию бизнеса «Вымпелкома» Александра Поповского, директора компании по корпоративной стратегии Олега Митасова и ведущего эксперта по корпоративной стратегии Виктора Давыдкина.

За прошлый год четыре основных российских мобильных оператора продали в России 117 млн новых sim-карт, это на 2,6% больше, чем в 2015 г., подсчитали в «Вымпелкоме». Однако общее число активных sim-карт уже давно превышает количество жителей страны, и на каждого россиянина в среднем приходится по 1,7 сим-карты.

Продажи sim-карт стимулируют независимые дилеры, которые оказываются основными бенефициарами сложившейся практики, говорится в докладе. «Пользуясь сложившейся высокой конкуренцией среди операторов мобильной связи, вся эта розничная машина занимается многократным переключением одних и тех же абонентов от одного оператора к другому по нескольку раз в год, исправно получая за это комиссию», - цитирует РБК.

В этой ситуации «Вымпелком» решил сосредоточиться не на привлечении новых абонентов, которых «просто физически неоткуда взять», а будет обслуживать и удерживать уже имеющихся и продавать им дополнительные услуги. «Мы убеждены, что отрасль рано или поздно устранит перекос структуры продаж в направлении независимых каналов, которые органически мотивированы на поддержание высоких объемов продаж контрактов», — говорится в докладе.

13 июля стало известно, что «Мегафон» и Veon (бывший Vimpelcom) решили прекратить сотрудничество в «Евросети», в которой у каждого партнера было по 50%. Сеть по продаже мобильной электроники и портативной техники перейдет под единоличное управление «Мегафона», а «Вымпелком» получит половину из 4200 салонов «Евросети» за доплату.

«Речи о тотальном отказе от всех независимых точек продаж не идет, — сказала РБК пресс-секретарь «Вымпелкома» Анна Айбашева. — Мы хотим повысить качество продаж, поскольку операторские продукты становятся более сложными. Это уже не просто сим-карта, а пакетные предложения, включающие в себя устройства, мобильные и финансовые сервисы, услуги широкополосного доступа в интернет и другие. Нам необходимо, чтобы партнеры могли качественно их объяснить потенциальным клиентам».