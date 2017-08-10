Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: «Евросеть» выходит на «Связного»
«Связной» готовится к слиянию с «Евросетью»
Объединенная компания может стать второй по числу магазинов
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«Евросеть» выходит на «Связного»
А. Махонин / Ведомости
«Связной» готовится к слиянию с «Евросетью». Такое заявление на встрече с менеджерами «Связного» сделал владелец компании Solvers (контролирующий акционер этого ритейлера) Олег Малис. Об этом разговоре «Ведомостям» сообщили один из участников встречи и человек, слышавший о ней от нескольких участников. Малис подтвердил «Ведомостям» факт встречи с сотрудниками, но комментировать детали не стал.
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