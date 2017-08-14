ФАС разрешила «Мегафону» консолидировать «Евросеть»

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













ФАС одобрила покупку «Мегафоном» 50% «Евросети» у «Вымпелкома» М. Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) удовлетворила ходатайство ПАО «Мегафон» о покупке 50% акций «Евросети» у ПАО «Вымпелком». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. ФАС также удовлетворила ходатайство «Вымпелкома», его детали не раскрываются. «Ходатайство под грифом ДСП. Подробнее уточнять у участников сделки», – отметили в ведомстве.