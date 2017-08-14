Телекоммуникации

ФАС разрешила «Мегафону» консолидировать «Евросеть»

Ведомство одобрило покупку 50% ритейлера у «Вымпелкома»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) удовлетворила ходатайство ПАО «Мегафон» о покупке 50% акций «Евросети» у ПАО «Вымпелком». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. ФАС также удовлетворила ходатайство «Вымпелкома», его детали не раскрываются. «Ходатайство под грифом ДСП. Подробнее уточнять у участников сделки», – отметили в ведомстве.

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