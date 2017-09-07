«Ростелеком» может получить монополию на связь для госорганов

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Частники не должны быть допущены до государственной связи Антон Луканин / ТАСС

С 2018 г. «Ростелеком» может стать единственным поставщиком услуг связи для государственных органов. Речь идет практически обо всех видах связи, кроме мобильной. О подготовке соответствующего распоряжения президента «Ведомостям» рассказали собеседник в одном из операторов большой четверки и знакомый топ-менеджеров «Ростелекома» и подтвердил собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента. По его словам, два распоряжения касаются федеральных органов исполнительной власти, но, скорее всего, этот порядок будет распространен и на региональных чиновников.

Распоряжения назначают единого исполнителя для фиксированной связи, а услуги мобильной связи госорганам продолжат оказывать разные операторы. Речь идет о фиксированной телефонии и доступе в интернет, но не касается мобильной связи, подтверждает собеседник в одном из операторов.

В среду представитель госоператора сообщил, что информации о таком распоряжении у него нет. Представители Минкомсвязи и вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего вопросы связи, отказались от комментариев. Пресс-секретарь президента не ответил на запрос «Ведомостей».

«ТМТ консалтинг» оценивает рынок фиксированной связи для госзаказчиков в 37 млрд руб., доля «Ростелекома» – 59%, к выручке «Ростелекома» может добавиться 15 млрд руб. Операторы зарабатывают больше, чем 37 млрд руб., так как часто поставляют комплексные решения, в которые входят и IT-услуги, говорит гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Помимо «Ростелекома» услуги связи госсектору, по данным Анкилова, поставляют «Мегафон», МТС, «Вымпелком», «Транстелеком» (ТТК) и региональные операторы.

Связь восстановлена Прошлой осенью старшим вице-президентом «Ростелекома» стал 33-летний Владимир Кириенко, сын первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. А бывший руководитель администрации Сергей Иванов возглавляет совет директоров «Ростелекома». Иванов был опорой руководства «Ростелекома» в администрации, рассказывали высокопоставленные сотрудники других госкорпораций: после ухода Иванова положение «Ростелекома» пошатнулось, назначение Кириенко-младшего должно было помочь оператору снова наладить связи в органе.

Дополнительные услуги госзаказчикам могут прибавить к выручке «Ростелекома» до 5%, подсчитали аналитики BCS Игорь Гончаров и «Открытие брокера» Тимур Нигматуллин, но вклад в OIBDA будет заметно меньше, так как маржинальность этих услуг, вероятно, будет ниже средней по компании. Гончаров предполагает, что это делается не для увеличения прибыльности «Ростелекома», а для внедрения системного подхода к закупкам.

«Ростелекому» в 2016 г. корпоративные и государственные заказчики (оператор считает их вместе) принесли 100,76 млрд руб. – из общей выручки в 297,4 млрд руб. Но «Ростелеком» два года подряд не выполняет программу развития: в 2016 г. выручка ниже и базового, и пессимистического сценария.

«Ростелеком» доминирует на рынке фиксированной связи в целом, но не во всех сегментах, лишиться госконтрактов могут и федеральные, и сильные региональные операторы, говорит аналитик iKS-Consulting Максим Савватин: это передел рынка, но он не удивляет – статус единственного поставщика для «Ростелекома» стал частым явлением на тендерах.

«Мегафон» выступает за открытую конкуренцию и наличие такого распоряжения не означает ее отмены, говорит Дмитрий Абрамов, руководитель практики «Мегафона» по антимонопольному праву и закупкам: по закону у заказчика остается выбор – проводить конкурентную закупку и получить экономию бюджетных средств или заключить договор с единственным поставщиком. С проектом распоряжения «Мегафон» не знаком, говорит Абрамов. Представители других операторов отказались от комментариев.

Статус единственного поставщика услуг «Ростелекома» в других секторах уже вызывал претензии участников рынка. В 2016 г. «Мегафону» не удалось оспорить в Федеральной антимонопольной службе контракты Минкомсвязи и «Ростелекома» на электронное правительство на сумму более чем 2,6 млрд руб. – они были заключены на основании распоряжения правительства. «Мегафон» считает, что после ратификации Россией в октябре 2014 г. договора о Евразийском экономическом союзе, имеющего приоритет над национальным законодательством, Минкомсвязи не могло руководствоваться этим распоряжением.