«Ростех» и «Ростелеком» создадут российский аналог Skype М. Стлуов / Ведомости

«Ростех» и «Ростелеком» создают отечественный аналог Skype для госорганов и промышленности, говорится в сообщении «Ростеха». Система не будет иметь доступа в интернет и будет совмещать возможности телефонии и мессенджера, совершать голосовые и видеозвонки, отправлять текстовые сообщения и отправлять текстовые сообщения и файлы любого формата абонентам внутри корпоративной сети, сообщает госкорпорация.

В разработке участвует компания «Булат», в которой «Ростех» и «Ростелеком» год назад приобрели по 37,5%. Она поставляет программно-аппаратный комплекс. В проекте также участвуют компании «Оммджи технолоджи», предоставляющая мессенджер и сервис видео и аудиоконференций компании «Майнд лабс».

Замдиректора «Росэлектроники» (входит в «Ростех») Арсений Брыкин связывает необходимость создания отечественного продукта с недавними хакерскими атаками, которые «наглядно продемонстрировали уязвимость большинства информационных систем зарубежного производства». Собственный продукт гарантированно не будет содержать закладок и будет защищен от вмешательства извне, обещает Брыкин.

«Ростех» однажды уже анонсировал мессенджер собственного изготовления.

В июне прошлого года дочерняя компания «Ростеха» «РТ-информ» объявила, что разработала корпоративный мессенджер. Кроме обмена текстовыми сообщениями он поддерживает голосовую и видеосвязь, групповые чаты и конференции. Приложение доступно на платформах Windows, Linux и MacOS, а также на мобильных ОС - iOS и Android, рассказывал «Ростех». Аргументация «Ростеха» за год почти не изменилась: ради защищенного обмена и хранения данных госучреждения должны перейти на использование российского ПО, которое создано специально для этих целей, цитировался в сообщении корпорации гендиректор «РТ-информа» Камиль Газизов.

«Ростелеком» тоже работал над мессенджером: он работал над B2C-сервисом «Аллё» для звонков и обмена сообщениями.

Идея создания отечественного мессенджера для госструктур начала активно обсуждаться в прошлом году. В конце апреля стал известно, что Mail.Ru Group и «Институт развития интернета» разработают концепцию мессенджера для госорганов. По плану, мессенджер должен был быть защищенным, поддерживать не только текстовые сообщения, но и голосовые и видеозвонки.

В сентябре 2016 г. стало известно, что Институт развития интернета (ИРИ; экспертный орган, название которому дал замглавы администрации президента Вячеслав Володин), проводящий конкурс на создание защищенной программы для общения чиновников и госслужащих друг с другом, получил 34 заявки. Среди них были заявки «Мегафона», «Вымпелкома» и «Ростелекома». ИРИ никаких денег разработчикам не обещал: эксперты намеревались выбрать нескольких кандидатов, которые пройдут пилотное тестирование в государственных органах власти

А за месяц до этого, в августе 2016 г., об альтернативном проекте по созданию «государственного мессенджера» сообщал Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), созданный по инициативе президента России Владимира Путина. При помощи Tele2 и «Ростелекома» фонд намеревался выбрать одну из четырех разработок (Titanium, «Флодиум», «Сибрус» и SyncCloud) и инвестировать в победителя.