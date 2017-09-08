В США произошла крупная утечка личных данных

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Утечка может быть признана одной из крупнейших в Соединенных Штатах Евгений Разумный / Ведомости

Бюро кредитных историй Equifax сообщило об утечке личных данных 143 млн американских граждан в период с середины мая по июль этого года.

Компания заявила, что преступники получили доступ к номерам социального страхования после атаки на ее вэб-сайт (предположительно, она произошла 29 июля). Также у злоумышленников, преположительно, оказались номера кредитных карт около 209 000 человек и некоторые документы 182 000 человек.

Атака на вэб-сайт компании произошла 29 июля, кредитное бюро наняло фирму кибербезопасности для расследования. Акции компании упали после этого сообщения на 6%.

Утечка может быть признана одной из крупнейших в Соединенных Штатах. В декабре прошлого года Yahoo Inc заявила, что в августе 2013 года было скомпрометировано более 1 миллиарда учетных записей пользователей, а в 2014 году интернет-площадка для торговли EBay Inc призвала 145 миллионов пользователей изменить свои пароли после кибер-атаки.

В июле производитель антивирусов «Доктор Веб» обнаружил на российском портале госуслуг вредоносный код, который внедрили неизвестные. Он заставляет браузер любого посетителя «Госуслуг» незаметно связываться с одним из 15 или более доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. «В ответ с этих доменов может поступить любой независимый документ, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карточки и заканчивая перебором набора уязвимостей с целью получить доступ к компьютеру посетителя сайта», – сообщал «Доктор Веб». Создатели сайта сообщали об устранении проблемы.