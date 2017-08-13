Взлом хакерами HBO демонстрирует уязвимость индустрии развлечений
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Вместо того чтобы наслаждаться рекордными рейтингами «Игры престолов», менеджмент телеканала HBO пытается справиться с кризисом, вызванным недавней хакерской атакой. О взломе внутренней сети канала стало известно в июле, и с тех пор над компанией нависла угроза публикации конфиденциальной информации – от сценариев еще не вышедших шоу и сериалов до личных данных актеров и руководителей канала.
Хакеры, называющие себя «Мистер Смит», уже опубликовали сценарии нескольких серий «Игры престолов», некоторые эпизоды сериалов «Футболисты» и «Белая ворона», а также электронную переписку одного из топ-менеджеров HBO. Хакеры требовали от канала выкуп за украденную информацию в размере около $6 млн. Один из сотрудников департамента технологий HBO направил им письмо, в котором предложил $250 000 в качестве вознаграждения за найденную уязвимость в системе, рассказал источник, осведомленный о ситуации. По его словам, таким образом канал пытался выиграть время, а не вел переговоры с киберпреступниками.
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