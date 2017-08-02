Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Хакер добрался до HBO
Хакер украл сюжет будущей серии «Игры престолов»
В результате кибератаки на телеканал HBO утекли эпизоды и других сериалов
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- Роберт Макмиллан
- / The Wall Street Journal
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В сообщении сотрудникам HBO гендиректор компании Ричард Плеплер подтвердил, что в числе недавно украденных материалов были некоторые популярные телешоу
Helen Sloan / HBO via AP
Американский телеканал HBO подвергся хакерской атаке, в результате которой у него украли детали грядущего эпизода популярного сериала «Игра престолов». Их выложил хакер с псевдонимом Little.Finger66. Также он завладел сериями других телешоу HBO и опубликовал их. Речь идет о сериалах «Игроки» (Ballers), «Белая ворона» (Insecure), «Комната 104» (Room 104) и «Барри» (Barry). Видеоэпизод «Игры престолов» он не выложил, но издание Entertainment Weekly, первым сообщившее о кибератаке, уточняет, что в руках у хакера мог оказаться сценарий или сюжет будущей серии «Игры престолов». По данным Entertainment Weekly, хакер владеет примерно 1,5 Тбайта данных HBO.
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