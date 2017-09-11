Российским ученым вернули доступ к крупнейшей базе научных статей

Основатель Sci-Hub решила, что в России есть люди, ради которых стоит работать

Sci-Hub снова доступна для пользователей из России Денис Абрамов / Ведомости

Крупнейшая в мире база научных статей Sci-Hub снова доступна для пользователей из России, убедились «Ведомости». В начале сентября основатель ресурса Александра Элбакян закрыла доступ к нему из России, обвинив российских «либеральных» ученых в травле против нее.

В субботу, 9 сентября, она же сообщила в сообществе Sci-Hub во «В контакте», что снимает блокировку, поскольку получила множество писем от российских исследователей с благодарностями и словами поддержки. «Такие письма радуют: в этой стране все-таки есть люди, ради которых стоит продолжать работу», – написала Элбакян.

Она давно конфликтует с частью российских ученых, которых она называет «либеральной оппозицией». К примеру, в 2015 г. Элбакян поддержала действия Министерства юстиции, которое внесло в список иностранных агентов фонд «Династия» Дмитрия Зимина. Она настаивала, что фонд поддерживает прежде всего ученых либеральных взглядов и занимается политической деятельностью. Две недели назад группа ученых из России и Мексики назвала в честь Элбакян новый вид насекомых – из семейства наездников-паразитов. Но основательница Sci-Hub сочла такую честь как «крайнюю несправедливость»: настоящими паразитами являются научные издательства, писала она.

Sci-Hub устроен на основе алгоритма, который собирает и копирует содержимое веб-страниц (scraping или парсинг), в данном случае – тексты научных публикаций. По данным журналов Science и Nature, Sci-Hub – самая большая база научных публикаций в открытом доступе. На сайте можно бесплатно читать и скачивать научные статьи, которые обычно доступны только за деньги. Издательства считают это пиратством, Элбакян – свободным распространением научных знаний.

Сейчас в базе более 66 млн материалов по самым разным научным дисциплинам. По данным Science на июль этого года, в базе Sci-Hub можно найти две трети всех научных публикаций в мире и 85% публикаций, которые легально доступны только по платной подписке. Элбакян называют Робин Гудом от науки, журнал Nature в 2015 г. провозгласил ее одной из 10 самых влиятельных людей в ученом мире.