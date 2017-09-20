ТНТ первым из каналов начнет продавать «сквозную» рекламу на ТВ и в интернете

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ТНТ будет размещать рекламу для зрителей одновременно в эфире и в сети А. Попова / Ведомости

ТНТ станет первым телеканалом в России, который начнет продавать рекламу по системе Big TV рейтинг, сообщил на конференции «День бренда» Сергей Васильев, гендиректор Национального рекламного альянса (НРА, единый селлер ТВ-рекламы в стране). Эта система позволяет рекламодателям размешать ролики сразу в эфире каналов и в том контенте, который каналы распространяют в интернете. Разработку Big TV рейтингов НРА и исследовательская компания MediaScope (считает телезрителей и интернет-пользователей в России) анонсировали в прошлом году.

ТНТ начнет размещение по Big TV c 1 октября, другие каналы - со следующего года, уточнил Васильев. Рекламодателям продается сквозной выход ролика в эфире и в течение семи дней после этого - показ его в интернет-версии передач и шоу. «Так мы хотим вернуть рекламодателям аудиторию, которую размывают современные технологии», - объясняет гендиректор НРА.

Телекомпании недовольны тем, что рекламодатели тратят всё большую часть своих бюджетов в интернете. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, за первые шесть месяцев года телеканалы заработали на рекламе 80 млрд руб., в интернете - 75 млрд руб. Продажи по Big TV рейтингам - один из способов лучше контролировать продажи рекламы в интернет-версии телевизионного контента, объясняли прежде сотрудники НРА и телевизионных холдингов. Сейчас телеканалы также продают рекламу в интернет-версиях своего контента, но каждая телекомпания делает это, как правило, самостоятельно, без помощи НРА или в партнерстве с интернет-холдингами.

Представитель «Газпром-медиа» отказался раскрыть, сколько зрителей дополнительно к эфиру собирает ТНТ на своем контенте в интернете: «Цифры сильно отличаются от проекта к проекту». В октябре по системе Big TV рейтинг начинает продаваться ТНТ, а в ноябре - и другие каналы субхолдинга «Развлекательное телевидение» (ТВ-3, «Пятница», ТНТ4, «2x2»), уточнил он. «Газпром-медиа» рассчитывает, что благодаря этому доходы каналов в интернете вырастут, добавил представитель холдинга, но конкретные прогнозы привести затруднился.

Представитель MediaScope также не стал раскрывать, какую дополнительную аудиторию собирают в сети конкретные каналы и передачи: «Мы раскрываем эту информацию только с согласия самих телекомпаний». В 2016 г. MediaScope сообщал, что за счет показа в сети своего контента в среднем российские каналы получают лишь 1% новых зрителей и 3%, если речь идет о молодых зрителях.

Васильев говорит, что прямо сейчас революции от Big TV ждать не стоит: «Лишь отдельные проекты телеканалов получают солидную прибавку по аудитории при показе в интернете, это шоу и передачи, направленные на молодых зрителей».

«Первый» обсуждает с НРА продажу по Big TV рейтингам, говорит источник в телекомпании.

«Мы в целом очень позитивно относимся к запуску Big TV рейтинга, но хотим дождаться, когда MediaScope начнет предоставлять данные по интернет-смотрению не только с настольных компьютеров, как сейчас, но и с мобильных телефонов - ведь около половины смотрения у молодых интернет-пользователей уже приходится на смартфоны - говорит заместитель гендиректора «СТС медиа» Александр Костюк. По словам Костюка и сотрудника еще одной телекомпании, MediaScope собирается представить данные по смотрению со смартфонов уже в начале 2018 г. Представитель MediaScope это не комментирует. «НРА пока не убедил нас, что через Big TV рейтинг мы заработаем в интернете больше, чем сейчас», - добавляет сотрудник крупной телекомпании.