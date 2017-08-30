Доходы «Газпром-медиа» не растут из-за изменения системы продаж ТВ-рекламы

Динамика общих доходов холдинга в этом году не отражает динамику рекламных доходов из-за смены системы продаж, объяснил представитель «Газпром-медиа» Андрей Гордеев / Ведомости

Рекламные доходы «Газпром-медиа» во II квартале росли быстрее, чем выручка холдинга в целом, заявил «Ведомостям» его представитель. Вчера вечером Газпромбанк, единственный акционер холдинга, опубликовал отчет, из которого следует, что выручка «Газпром-медиа» во II квартале выросла по сравнению со II кварталом 2016 г. всего на 0,33% до 19,9 млрд руб. В I квартале этого года выручка увеличилась на 11%.

Подавляющую часть выручки холдингу приносит ТВ-реклама, в его состав входят такие каналы, как НТВ, ТНТ, «Пятница», ТВ-3, ТНТ 4 и т. д. При этом рынок ТВ-рекламы в России во II квартале увеличился на 15%, сообщила недавно Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). «Газпром-медиа» - крупнейший игрок на этом рынке. В 2014-2016 гг. он стабильно обгонял по темпам роста конкурентов.

Динамика общих доходов холдинга в этом году не отражает динамику рекламных доходов из-за смены системы продаж, объяснил представитель «Газпром-медиа»: в консолидированной выручке холдинга больше не учитывается комиссия селлера. До 2016 г. «Газпром-медиа» продавал ТВ-рекламу самостоятельно, через внутренний сейлз-хаус, кроме того, у холдинга был отдельный сейлз-хаус по продаже интернет-рекламы (Gazprom media digital). Эти сейлз-хаусы получаил комиссию,даже продавая рекламу на собственных ресурсах холдинга, вся она учитывалась в выручке «Газпром-медиа».

Весной 2016 г. крупнейшие российские телехолдинги - «Газпром-медиа»,«Первый канал», ВГТРК и «Национальная медиа группа» (НМГ) - объявили о создании единого продавца ТВ-рекламы в стране. Фактически этот селлер заработал прошлой осенью, реструктуризация юридических лиц завершилась в начале этого года.

Поэтому комиссию за продажу телеканалов «Газпром-медиа» оставляет себе единый продавец – Национальный рекламный альянс (НРА) и связанная с ним Национальная сервисная компания (НСК, продает региональную рекламу, а также интернет-рекламу). «Газпром-медиа» владеет 25% НРА и 31% НСК. Зато холдинг получает дивиденды от селлеров, они отражаются в отчетности на уровне операционной прибыли, уточнил представитель «Газпром-медиа».

Сколько составляла комиссия собственных сейлз-хаусов, он сообщить отказался. Три источника «Ведомостей», знакомые с бизнесом этих компаний, говорят, что при продаже ТВ-рекламы селлер оставлял себе около 10% полученных бюджетов, при продаже интернет-рекламы – 10-15%.

Насколько выросли рекламные доходы «Газпром-медиа» без учета комиссии, представитель холдинга также сообщить отказался. Он говорит лишь, что «результаты продаж соответствуют динамике рынка рекламы». Два источника в НРА говорят, что как раз во II квартале рекламные доходы каналов «Газпром-медиа» растут заметно быстрее, чем в начале этого года, сейчас их динамика примерно соответствует рыночной. Представитель НРА от комментариев отказался.