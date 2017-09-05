Сериал о Гоголе собрал за первые выходные в четыре раза больше своего бюджета

Премьера «Гоголя» в кинотеатрах – первый известный пример, когда сериал вышел именно в коммерческий прокат Кадр из фильма «Гоголь. Начало»

В прошедшие выходные в российских кинотеатрах начался прокат сериала «Гоголь» от канала ТВ-3. За первый уикенд первые два эпизода сериала, которые объединены в фильм «Гоголь. Начало», собрали 219 млн руб. (предварительные данные по России и СНГ без учета Украины). Это гораздо выше прогноза создателей сериала и заметно выше прогнозов аналитиков. Сотрудник ТВ-3 говорил «Ведомостям», что канал будет считать эксперимент удачным, если первый фильм соберет более 100 млн руб. Аналитический журнал «Бюллетень прокатчика» прогнозировал, что «Гоголь» соберет в первый уикенд 120–140 млн руб. В итоге «Гоголь» показал второй результат по старту среди российских картин в этом году, уступив лишь «Притяжению» Федора Бондарчука (408 млн руб.). Гендиректор ТВ-3 Валерий Федорович подтвердил «Ведомостям», что касса уикенда превзошла все ожидания канала.

Премьера «Гоголя» в кинотеатрах – первый известный пример, когда сериал вышел именно в коммерческий прокат. Российские сериалы прежде вообще не выходили в кинотеатрах. На большом экране можно увидеть отдельные эпизоды иностранных сериалов, к примеру «Игры престолов» от HBO или «Шерлока» от BBC, – но такие показы устраиваются как в России, так и в США для фанатов в небольшом числе кинотеатров.

Для ТВ-3 выход «Гоголя» в кинотеатрах – это не маркетинговая акция, а именно способ заработать дополнительные деньги, говорил Федорович: «Этот сериал очень дорогой, отбить его только за счет показа на ТВ-3 сложно».

Сериал рассказывает о приключениях молодого писателя Николая Гоголя (его роль исполняет Александр Петров). Он знакомится со следователем Яковом Гуро (Олег Меньшиков), и они отправляются расследовать загадочное преступление в деревню Диканьку, где Гоголь и напишет «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Гоголь» снят продюсерским центром «Среда» Александра Цекало по заказу ТНТ, а затем передан для показа ТВ-3 (оба канала входят в холдинг «Газпром-медиа»). Весной 2016 г. ТНТ объявил о возврате к прежней концепции юмористического и молодежного контента, а экспериментальные проекты, включая «Гоголя», были переданы на ТВ-3. Производственный бюджет одной серии «Гоголя» – около 25 млн руб., говорили два источника в «Газпром-медиа». Получается, производственный бюджет «Гоголь. Начало» – около 50 млн руб., для кинофильма это очень небольшая сумма. Представители холдинга и ТВ-3 эту цифру не комментируют.

Для продвижения «Гоголя» ТВ-3 привлек другие каналы «Газпром-медиа» – трейлеры сериала показывают ТНТ и НТВ. Также канал и прокатчик договорились о спецпроекте с крупнейшим ресурсом рунета о кино – «Кинопоиском», купили наружную рекламу в Москве и регионах. Лучше всего аудитория среагировала на акции, которые практически ничего не стоили ТВ-3, указывает Федорович. Это совместные проморолики «Гоголя» и других сериалов «Газпром-медиа», клип Скруджи с кадрами из «Гоголя» (рэпер является автором главного музыкального трека в сериале), а также появление болельщика в костюме Гоголя на футбольном мачте между «Спартаком» и «Локомотивом». Трансляцию игры вел канал «Матч ТВ» (также входит в «Газпром-медиа»), который по договоренности с ТВ-3 несколько раз показал этого болельщика в прямом эфире. Федорович не раскрывает, сколько канал потратил на продвижение «Гоголя», это «десятки миллионов рублей»: «Все эти затраты в рамках изначально заложенного маркетингового бюджета сериала. И это не больше, чем традиционно тратит на продвижение большого сериала тот же ТНТ».

Всего в сериале восемь серий, ТВ-3 говорил, что разобьет их на четыре фильма, которые будут выходить в прокат раз в месяц, после чего сериал весной 2018 г. целиком выйдет в телеэфире. Но после такого хорошего старта проката ТВ-3 решил дать проекту больше времени для него, рассказал Федорович, следующий фильм «Гоголь. Вий» теперь выйдет не в октябре, а позднее, а самих фильмов будет не четыре, а три, показ сериала в эфире также сдвинется. В кинотеатрах выйдет не весь сезон, а только шесть серий, объяснил гендиректор ТВ-3, последние два эпизода останутся эксклюзивными для ТВ-3.

Гендиректор сети «Каро» Ольга Зинякова также говорит, что «Гоголь. Начало» сработал лучше ожиданий кинотеатров: «Это один из самых запоминающихся российских релизов за последние годы». Но в целом зрители оценили «Гоголя» неоднозначно: на «Кинопоиске» у него оценка 6,3 из 10, на «Афише» – 3,4 из 5.