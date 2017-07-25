Онлайн-кинотеатры всего показать не смогут

Норма, обязывающая кинотеатры, в том числе и работающие в сети, приобретать прокатные удостоверения, никак не коснется торрент-трекеров, а вот легальным онлайн-кинотеатрам она может нанести непоправимый ущерб Евгений Разумный / Ведомости

Норма, обязывающая кинотеатры, в том числе и работающие в сети, приобретать прокатные удостоверения, никак не коснется торрент-трекеров, а вот легальным онлайн-кинотеатрам она может нанести непоправимый ущерб. Об этом говорится в письме, которое представители кинопрокатной отрасли направили министру культуры Владимиру Мединскому. «Ведомости» ознакомились с содержанием письма. Письмо подписали генеральный директор ассоциации «Онлайн-видео» Алексей Бырдин, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, президент Медиа-коммуникационного союза Павел Степанов. Письмо будет рассмотрено и к мнению отрасли в министерстве прислушаются, пообещал «Ведомостям» сотрудник пресс-службы Минкульта.

Минкульт опубликовал в феврале 2017 г. разъяснения к постановлению правительства, которым в «Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм» (действует с 1 января 2017 г.) внесены изменения: теперь компании для показа фильмов и сериалов и в интернете должны получать прокатные удостоверения. Легальные видеосервисы, не получившие прокатных удостоверений, оказались вне закона.

Представители онлайн-кинотеатров и правообладателей неоднократно предупреждали министерство, что норма написана неоднозначно: в поправках не сказано, кто конкретно должен покупать прокатные удостоверения – правообладатель или сам онлайн-кинотеатр. Не сказано там и как должны получать прокатные удостоверения иностранные сервисы, которые работают в России.

Необходимость получать прокатные удостоверения для онлайн-кинотеатров Минкульт объяснял борьбой с нелегальным распространением фильмов в рунете. Но на практике эта норма дает огромные рыночные преимущества именно пиратским сайтам, говорится в обращении представителей отрасли. Прокатные удостоверения должны получать только ресурсы, которые осуществляют показ контента, это означает, что торренты, которые предоставляют доступ к контенту только после его загрузки на устройства, не подпадают под действие поправок, говорится в письме. Так как получать прокатные удостоверения нормы вынуждают только российские онлайн-кинотеатры, они ставят их в неравные с иностранными сервисами условия.

«Любовь» не вышла В 2015 г. Минкульт отказал французскому фильму «Любовь» Гаспара Ноэ в прокатном удостоверении из-за большого числа сцен порнографического характера. В том же году за день до премьеры с проката был снят голливудский «Номер 44» – о советском разведчике, расследующем массовое убийство детей. «Такие фильмы, как «Номер 44», не должны выходить в нашей стране в массовый кинопрокат, зарабатывая на нашем кинозрителе, ни в год 70-летия Победы, ни когда бы то ни было еще», – говорил Мединский.

Механизм, предложенный министерством, накладывает на легальные онлайн-кинотеатры непосильное финансовое обременение. Поправки подорвут молодую отрасль, которая должна в перспективе стать стабильным и значимым источником дохода для производителей российского кино и телевизионного контента, тревожатся авторы письма. К концу года легальные кинотеатры могут и вовсе отказаться от покупок нового контента, предупреждают они.

Сотрудник самого министерства сказал «Ведомостям», что на данный момент внесение дополнительных поправок в законодательство не планируется. Но норма, ограничивающая права легальных онлайн-кинотеатров, существует и представители отрасли просят ее исключить, чтобы сервисы продолжили работу, сказал «Ведомостям» генеральный директор «Онлайн-видео» Алексей Бырдин.

Минкульт не внес поправок в нормы, но в то же время и не запрашивал ни у одного онлайн-кинотеатра прокатные удостоверения, говорят представители онлайн-кинотеатров. Почему министерство не требует прокатных удостоверений у рынка, пока непонятно.

Инициатива министерства спорная, неоднозначная и нереализуемая, сказал «Ведомостям» заместитель генерального директора по правовым вопросам онлайн-кинотеатра Ivi.ru Михаил Платов. Недобросовестные участники рынка не обременены необходимостью покупать прокатные удостоверения при показе контента, возмущен он. Для того чтобы работать легально, онлайн-кинотеатрам придется получать прокатные удостоверения для сотен тысяч, если не миллионов фильмов, объясняет Платов.

Минкульт может воспользоваться этой нормой в любой момент, в том числе для того, чтобы ограничить доступ к нежелательному контенту, сославшись на отсутствие прокатного удостоверения у сервиса, опасается генеральный директор онлайн-кинотеатра Megogo Виктор Чеканов. «Сами пираты не будут получать прокатные удостоверения. Но при показе спорных политических фильмов площадки должны будут либо предъявить прокатное удостоверение, либо удалить фильм под угрозой блокировки», – рассуждает он.

Эта норма не застрахует от распространения пиратского контента, а для легальных сервисов будет губительна, заключает Чеканов.