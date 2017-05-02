Роскомнадзор стал тормозить торренты

Роскомнадзор стал ограничивать пиратские раздачи путем ограничения доступа к вспомогательному сервису торрент-трекеров – «анонсерам», сообщило ведомство в официальном Facebook.

«Анонсеры собирают данные, необходимые для организации устойчивого файлообмена, например: кто и какие файлы скачивает и раздает, на какой стадии у пользователей находится загрузка того или иного файла. На основании собранных сведений он дает IP-адреса пользователей, у которых можно скачать интересующий файл за оптимальное время», - пишет Роскомнадзор.

Блокировка анонсеров позволяет замедлить процесс раздачи, так как торрент-клиент перестает получать информацию, у кого можно скачать тот или иной файл. «Процесс блокировки осуществляют операторы связи по IP», - пишет ведомство.

Тенденция последнего года - падение популярности торрент-трекеров: пользователи все чаще смотрят видео онлайн. По данным «Мегафона», торрент-трафик в 2016 г. упал на 20%: это связано как с блокировкой ряда торрент-трекеров, так и с развитием легальных онлайн-сервисов, трафик которых стабильно растет. Видеотрафик в рунете, напротив, в 2016 г. вырос на 30%.

Аудитория Rutracker.org за год блокировки - с декабря 2015 г. по декабрь 2016 г. - упала почти вдвое (данные Liveinternet): в декабре 2015 г. она составляла 1,04 млн пользователей, в декабре 2016 г. – 0,58 млн. Сократилось и число просмотров страниц сайта: с 11,4 млн до 6,56 млн.