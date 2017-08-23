НТВ ловит молодежь в сети

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В первом полугодии НТВ в среднем в сутки смотрело 10% российских зрителей старше 18 лет, что немного выше, чем в тот же период 2016 г. М. Стулов / Ведомости

Онлайн-кинотеатр Ivi покажет сразу после выхода в телеэфире все новые сериалы НТВ, а некоторые из них еще до их премьеры на самом канале, рассказал представитель НТВ и подтвердил гендиректор Ivi Олег Туманов. Первый сериал НТВ – остросюжетный детектив от продюсера Павла Лунгина «Жена полицейского» – выйдет на Ivi в конце августа и до премьеры в телеэфире (модель catch forward), договор подписан сроком на год. Это денежная сделка. Туманов говорит, что Ivi выплатит НТВ очень солидную сумму, но конкретную цифру не называет. Представитель НТВ также отказался обсуждать финансовые детали сделки. Сериалы НТВ пользователи Ivi будут смотреть прежде всего бесплатно, в обмен на рекламу. Для доступа к проектам по модели catch forward (это будет несколько сериалов) необходимо подключиться к подписке Ivi+ (399 руб. в месяц).