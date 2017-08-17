Онлайн-кинотеатр Okko вышел на самоокупаемость М. Стулов / Ведомости

Онлайн-кинотеатр Okko получил первую прибыль с момента его создания в 2011 г., говорится в сообщении компании. В первом полугодии выручка Okko выросла до 563 млн руб., что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года, размер прибыли компания не раскрыла.

Число уникальных платящих пользователей выросло на 65% до 125 000 человек, говорится в отчете компании. Оформляют подписку и платят за фильмы преимущественно люди в возрасте от 30 до 50 лет со средним доходом и с доходом выше среднего, говорит онлайн-кинотеатр.

Сервис Okko зарабатывает только на продаже фильмов пользователям и оформлении подписки, доходов от рекламы онлайн-кинотеатр не получает. В 2016 г. выручка Okko составила 775 млн руб., отчитывалась ранее компания.

Okko по итогам прошлого года занимает второе место на рынке среди российских онлайн-кинотеатров, сообщала ранее аналитическая компания TMT Consalting. Доля онлайн-кинотеатра на этом рынке по доходам составляет 16%, первое место у онлайн-кинотеатра Ivi, который занимает треть рынка. По данным аналитической компании, доходы российских легальных онлайн-кинотеатров растут быстрее, чем доходы от рекламы. В прошлом году доходы от подписки и продажи фильмов у всех сервисов выросли на 65% до 2,3 млрд руб. Впрочем, доходы от продажи рекламы у сервисов все еще больше, чем от платных продаж фильмов: 2,5 млрд по итогам прошлого года, что больше на 22% по сравнению с 2015 г.

Нарастить доходы онлайн-кинотеатру Okko позволили увеличение числа фильмов, партнерство с иностранными прокатчиками и внедрение тематических подписок. «В 2016 г. Okko внедрил несколько тематических подписок, благодаря которым компания получила стабильный рост доходов по итогам года. Мы ожидали к концу 2017 г. увеличение доли подписок в выручке онлайн-кинотеатра до 25%. Результаты только за первое полугодие 2017 уже превзошли наши ожидания», — сказал генеральный директор Okko Иван Гродецкий.