Выручка онлайн-кинотеатра Amediateka растет быстрее рынка

Выручка онлайн-кинотеатра «Амедиатека» в прошлом году выросла на 112% до 600 млн руб., рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Амедиатеки» и «Амедиа ТВ» Денис Горшков. Чистая выручка компании составила в 2016 г. 400 млн руб. Выручка всего телевизионного бизнеса вместе с бизнесом онлайн-кинотеатра в прошлом году, по словам Горшкова, выросла до 1,3 млрд руб., рост по сравнению с 2015 г. составил 40%. Прежде компания никогда не раскрывала свои финансовые показатели, только осенью прошлого года сообщила о выходе на самоокупаемость.

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