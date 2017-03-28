Медиа
Статья опубликована в № 4289 от 28.03.2017 под заголовком: «Амедиа» взяла миллиард

Выручка онлайн-кинотеатра Amediateka растет быстрее рынка

В прошлом году она увеличилась более чем вдвое
«Амедиатека» впервые раскрыла, сколько зарабатывает на сериалах в сети
«Амедиатека» впервые раскрыла, сколько зарабатывает на сериалах в сети
Андрей Гордеев / Ведомости

Выручка онлайн-кинотеатра «Амедиатека» в прошлом году выросла на 112% до 600 млн руб., рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Амедиатеки» и «Амедиа ТВ» Денис Горшков. Чистая выручка компании составила в 2016 г. 400 млн руб. Выручка всего телевизионного бизнеса вместе с бизнесом онлайн-кинотеатра в прошлом году, по словам Горшкова, выросла до 1,3 млрд руб., рост по сравнению с 2015 г. составил 40%. Прежде компания никогда не раскрывала свои финансовые показатели, только осенью прошлого года сообщила о выходе на самоокупаемость.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике