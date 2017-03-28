Выручка онлайн-кинотеатра Amediateka растет быстрее рынка

«Амедиатека» впервые раскрыла, сколько зарабатывает на сериалах в сети
Андрей Гордеев / Ведомости
Выручка онлайн-кинотеатра «Амедиатека» в прошлом году выросла на 112% до 600 млн руб., рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Амедиатеки» и «Амедиа ТВ» Денис Горшков. Чистая выручка компании составила в 2016 г. 400 млн руб. Выручка всего телевизионного бизнеса вместе с бизнесом онлайн-кинотеатра в прошлом году, по словам Горшкова, выросла до 1,3 млрд руб., рост по сравнению с 2015 г. составил 40%. Прежде компания никогда не раскрывала свои финансовые показатели, только осенью прошлого года сообщила о выходе на самоокупаемость.