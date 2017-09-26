«Ростелеком» задумался над увеличением доходов с абонентов платного ТВ

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По данным «Ростелекома» в первом полугодии чистый прирост базы составил 215 000 абонентов IPTV М. Стулов / Ведомости

«Ростелеком» закупит 1 млн приставок для приема интернет-телевидения (IPTV), работающих под операционной системой Android — максимальная стартовая цена каждого устройства составит $47,74. Это следует из конкурсной документации оператора. Всего «Ростелеком» готов потратить на приставки чуть более $47,7 млн (около 2,75 млрд руб. по курсу ЦБ на завтра). Заявки от участников конкурса «Ростелеком» будет принимать до 9 октября 2017 г., а его итоги планируется провести 8 декабря. Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев надеется, что в ходе торгов цены снизятся.

По данным «ТМТ консалтинга», «Ростелеком» - второй по количеству абонентов в России оператор платного ТВ (после «Триколор ТВ»). На конец II квартала 2017 г. он обслуживал 9,55 млн абонентов платного ТВ: это 23% пользователей этой услуги в России. По выручке от платного ТВ он на первом месте в России — на него пришлось 32% оборота этого рынка, составившего в апреле-июне 2017 г. 21,2 млрд руб.

По данным «Ростелекома», в первом полугодии чистый прирост базы составил 215 000 абонентов IPTV. То есть закупаемых приставок может хватить оператору примерно на два - два с половиной года, если учитывать только подключение новых абонентов и не учитывать, например, частичную замену ранее выданных приставок, отмечает сотрудник компании.