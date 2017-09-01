Президент «Ростелекома» сравнил криптовалюты с фантиками от конфет

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сравнил криптовалюты с фантиками от конфет. «Какое будущее будет у криптовалюты — посмотрим. Я отношусь пока очень сдержанно, потому что это вопрос, в общем-то, веры. Все в детстве играли в фантики. У фантиков "Мишка на севере" или "Красный мак" была разная "ценность". Точнее, дети верили, что это ценность. То же самое и с криптовалютой. Пока это очень рискованная история», — сказал Осеевский в интервью РБК.

На вопрос, планирует ли «Ростелеком» на своей инфраструктуре добывать криптовалюту и обменивать ее на настоящие деньги, президент компании ответил: «Мы сами этим заниматься не будем, но компании имеют возможность арендовать у нас мощности в дата-центре и "майнить". Если такого рода деятельность не противоречит действующему законодательству — пожалуйста».