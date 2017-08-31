Рынки
Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Боятся, но покупают

С января биткоин подорожал почти в пять раз

Инвесторы поговаривают о пузыре, но верят в $500 000/биткоин

С начала года биткоин подорожал на 390% и 29 августа на бирже CoinDesk стоил более $4700. Больший рост показали лишь четыре компании США, пишет WSJ: PolarityTE (+836%), AVEO Pharmaceuticals (+511%), Straight Path Communications (+429%) и Calithera Biosciences (+408%). Это компании с капитализацией от $178 млн до $2,3 млрд, три из них – биотехнологические, на их котировки сильно влияет успех или провал испытаний нового лекарства.

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