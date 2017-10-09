Технологии
Платный
Павел Кантышев|Анна Еремина
ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Блокчейн с мировым опытом

Консорциум разработчиков банковской блокчейн-платформы R3 ищет российских партнеров

Пока что Россию в консорциуме представляет лишь Qiwi

Международный консорциум из финансовых компаний в сфере разработки применения технологии блокчейн в финансовой системе R3 открыл представительство в России на базе акселератора финтех-стартапов Fintech Lab. Консорциум надеется привлечь больше участников из России, сообщил «Ведомостям» управляющий директор R3 по развитию бизнеса Клайв Кук.

R3 разрабатывает софт, который называется Corda. Это блокчейн-платформа для банковского сектора, которая позволяет проводить на блокчейне банковские сделки, например, по торговому финансированию, с механизмами смарт-контрактов, с устоявшимся распределением ролей в сделке, объясняет директор по инновациям банка «Открытие» Алексей Благирев (именно он будет руководить совместным проектом R3 и Fintech Lab в России).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике