Консорциум разработчиков банковской блокчейн-платформы R3 ищет российских партнеров

Пока что Россию в консорциуме представляет лишь Qiwi

Статья опубликована в № 4424 от 09.10.2017 под заголовком: Блокчейн с мировым опытом

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Чтобы пользоваться Corda, нужно быть либо членами консорциума (что стоит около $250 000 в год и требует прямого участия в разработке Corda), либо покупать софт по подписке, что существенно дешевле, объясняет Благирев Максим Стулов / Ведомости

Международный консорциум из финансовых компаний в сфере разработки применения технологии блокчейн в финансовой системе R3 открыл представительство в России на базе акселератора финтех-стартапов Fintech Lab. Консорциум надеется привлечь больше участников из России, сообщил «Ведомостям» управляющий директор R3 по развитию бизнеса Клайв Кук.

R3 разрабатывает софт, который называется Corda. Это блокчейн-платформа для банковского сектора, которая позволяет проводить на блокчейне банковские сделки, например, по торговому финансированию, с механизмами смарт-контрактов, с устоявшимся распределением ролей в сделке, объясняет директор по инновациям банка «Открытие» Алексей Благирев (именно он будет руководить совместным проектом R3 и Fintech Lab в России).