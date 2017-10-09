Консорциум разработчиков банковской блокчейн-платформы R3 ищет российских партнеров
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Международный консорциум из финансовых компаний в сфере разработки применения технологии блокчейн в финансовой системе R3 открыл представительство в России на базе акселератора финтех-стартапов Fintech Lab. Консорциум надеется привлечь больше участников из России, сообщил «Ведомостям» управляющий директор R3 по развитию бизнеса Клайв Кук.
R3 разрабатывает софт, который называется Corda. Это блокчейн-платформа для банковского сектора, которая позволяет проводить на блокчейне банковские сделки, например, по торговому финансированию, с механизмами смарт-контрактов, с устоявшимся распределением ролей в сделке, объясняет директор по инновациям банка «Открытие» Алексей Благирев (именно он будет руководить совместным проектом R3 и Fintech Lab в России).
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