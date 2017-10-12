Кинотеатры Александра Мамута не покажут новый фильм с Томом Крузом

«Сделано в Америке» рассказывает историю пилота, которого вербует ЦРУ и который начинает заниматься перевозкой наркотиков Universal Pictures

Объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» не покажет новый фильм с Томом Крузом «Сделано в Америке» рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких кинокомпаний.

По их словам, российский офиса Universal Pictures International (UPI, прокатывает картину) недоволен комиссией в 10% к цене билета, которую начал недавно брать сервис «Рамблер.Касса». Этот сервис входит в одноименный холдинг и, как и объединенная сеть, контролируется бизнесменом Александром Мамутом. UPI предложил сети внести изменения в договор и разделить деньги, получаемые дополнительно благодаря комиссии, говорят собеседники «Ведомостей», но сеть отказалась это сделать. Тогда прокатчик не стал отдавать сети копию фильма с Крузом.

Представитель объединенной сети подтвердил, что фильм не выйдет в этих кинотеатрах, но причины отмены проката картины раскрывать не стал, сославшись на нежелание раскрывать условия коммерческих договоренностей с партнерами. Представитель Universal пока не ответил на запрос.

«Сделано в Америке» рассказывает историю пилота, которого вербует ЦРУ и который начинает заниматься перевозкой наркотиков. Главную роль играет Том Круз. Производственный бюджет фильма, по данным IMDB, около $80 млн. В России фильм стартовал в этот уикенд. Это крупная премьера - картина выйдет в 900 кинозалах одновременно, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». По прогнозу этого журнала, картина соберет на первые выходные проката около 75 млн руб. и станет третьей по кассе уикенда после «Салют-7» и «Бегущий по лезвию 2049».

Мамут стал владельцем кинотеатров в прошлом году, сначала он купил «Синема парк», а потом и «Формулу кино». На объединенную сеть, по данным Фонда кино, в 2016 г. пришлось 15,3% проданных в России кинобилетов. В начале сентября «Рамблер. Касса» вернула комиссию при продаже билетов в кино, от которой отказалась полтора года назад. Комиссия составляет 10% к стоимости билета. Пока сервис договорилась о такой комиссии только с одной крупной сетью - кинотеатрами, которые принадлежат Мамуту. Также с комиссией сервис продает билеты в региональной киносети «Монитор».

Представитель Rambler&Co от комментариев отказался. Сейчас в России почти каждый четвертый билет в кино продается через интернет. По словам представителя объединенной сети, через интернет продается около 20% билетов на сеансы в этих кинотеатрах.