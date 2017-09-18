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Крупнейшие киносети разошлись в подходах определения цен на билеты А. Гордеев / Ведомости

При покупке билетов в кинотеатры «Каро» через собственный сайт этой сети теперь действует скидка в 10%, сообщила в понедельник киносеть. При покупке билетов через онлайн-агрегаторы и через кассу кинотеатра условия остаются прежними.

Для молодежной аудитории цена является главным критерием, цитируются в сообщении слова президента «Каро» Ольги Зиняковой: «Покупая билеты напрямую, гости не переплачивают за дополнительные комиссии и сборы третьих лиц». Это удобно не только зрителям, но и кинотеатру поскольку снижаются затраты на персорнал, добавляет она: «У нас уже были прецеденты когда все билеты на сеанс раскупались онлайн».

Через интернет сейчас продается каждый четвертый билет в сети, уточнила президент «Каро». По данным государственного Фонда кино, в прошлом году на «Каро» пришлось 5,4% проданных в России кинобилетов или около 10 млн билетов. В сообщении «Каро» указано что за последний год онлайн-продажи билетов в «Каро» выросли на 20%.

Подход «Каро» резко отличается от ближайшего конкурента – объединенной сети «Формула кино» и «Синема парк». Неделю назад стало известно, что при продаже билетов в эту сеть через крупнейшего агрегатора «Рамблер.Касса» действует наценка в 10% по сравнению со стоимостью билетов в кассе кинотеатра. Поскольку билеты на собственном сайте объединенная сеть продает через «Рамблер.Кассу», то наценка действует и там.

Объединенная сеть с недавних пор принадлежит Александру Мамуту, он же владеет «Рамблер». На эту сеть, по данным Фонда кино, в 2016 г. пришлось 15,3% проданных в России кинобилетов. По словам ее представителя, через интернет продается около 20% билетов на сеансы в этой сети.

Как объяснял «Ведомостям» представитель «Рамблер», компания ввела наценку поскольку рассчитывает что зрители готовы платить дополнительно за такое удобство как покупка билетов через интернет. Он сослался на американский опыт где онлайн-агрегаторы билетов берут с пользователей комиссию за свои услуги. Представитель «Рамблер» говорит, что компания ведет переговоры о введении наценки с другими киносетями.

Большинство компаний в России, к примеру, авиакомпании, магазины техники не делают наценку при продаже своих товаров или услуг онлайн. И, напротив, некоторые западные и азиатские авиакомпании уже требуют дополнительную оплату если пассажир регистрируется на рейс в аэропорту с помощью сотрудников, а не заранее – через сайт.

Представитель объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» говорит, что сеть последние недели видит незначительное снижение онлайн-продаж билетов, но не связывает это с наценкой. В сентябре сеть ввела ряд льгот при покупке билетов именно в кассах кинотеатров, указывает он. Например, во вторник зрители могут купить билеты по фиксированной цене в 150 руб.

Разница в 10% стоимости билета не слишком заметна при средней цене билета в России в 253 руб. (данные «Бюллетеня кинопрокатчика» за первое полугодие 2017 г.). Но если речь идет о премьерных показах, то разница становится существенной – так, билета на премьеру на фильм «Kingsman: Золотое кольцо» в эту субботу, 23 сентября в «Формуле кино» в ТЦ «Европейском» обойдется в 590 руб. И как следует из данных опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), сделанного по заказу Фонда кино, лишь 13% зрителей ходят в кино в одиночестве, остальные как минимум вдвоем. Соответственно, при покупке билетов через интернет на такую премьеру как «Kingsman: Золотое кольцо» пара может съэкономить или, наоборот, переплатить 120 руб.