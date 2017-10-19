Facebook запустил вторую ленту новостей для всех пользователей Е. Разумный / Ведомости

Facebook запустил вторую ленту новостей - Explore feed - для всех пользователей, сообщил ресурс TechCrunch. После этапа тестирования и ограниченного запуска на мобильных устройствах, начавшегося в конце минувшего года, сейчас лента Explore стала появляться на десктопах, подтвердили представители Facebook.

Лена запущена и для российских некорпоративных пользователей - в нее можно зайти из левого меню. На русском языке она называется лента «Интересно».

«Мы начинаем разворачивать дополнительную ленту с популярными статьями, видео и фото, автоматически подстраивающуюся под предпочтения пользователя, - сказал представитель Facebook. - Наши пользователи хотят получить легкий способ просматривать интересный контент страниц, на которые они еще не заходили».

Контент второй ленты новостей составят публикации страниц, на которые вы не подписаны, похожие на те, что нравились вам или вашим друзьям на Facebook, и, возможно, подобранные на основе геолокации. Она позволит Facebook увеличить время взаимодействия пользователя с сайтом или приложением и, естественно, повысить их рекламоемкость. «В целом это лента новостей второго уровня, которую Facebook сможет монетизировать», - пишет TechCrunch. Пока рекламы в Explore feed нет.

Ресурс Mashable отмечает, что Explore для Facebook это не просто способ удержать внимание своих 2 млрд пользователей, на которое претендуют «Google, Twitter, Snapchat и весь остальной интернет». Это еще и способ бороться с filter bubble - «пузырем фильтров», явлением, когда персонализированный поиск и подбор контента полностью отрезает пользователя от альтернативной информации.

Похожие альтернативные ленты рекомендаций есть в мобильном «В контакте» и в приложении Instagram.